IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper ernennt den erfahrenen Unternehmer Brad Nichol zum Chairman

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper ernennt den erfahrenen Unternehmer Brad Nichol zum Chairman

- Unternehmen kündigt gleichzeitige Privatplatzierung in Höhe von 6 Millionen $ an

Vancouver, BC - 29. April 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (das Unternehmen), ein kanadisches Rohstoffexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, die Ernennung von Brad Nichol zum Chairman des Board of Directors bekannt zu geben. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von sechs Millionen Dollar an, deren Erlös in erster Linie der Erschließung seiner Projekte dienen soll.

Brad Nichol, Chairman des Board

Herr Nichol ist mit dem Aufbau und der Erschließung außergewöhnlicher Werte im Rohstoffsektor bestens vertraut. Bekannt ist er vor allem als treibende Kraft hinter Alpha Lithium, dessen Aktionäre nur drei Jahre nach dem Erwerb des Vorzeigeprojekts und der Ernennung von Brad Nichol zum CEO ein Barübernahmeangebot in Höhe von 313 Millionen $ annahmen. Nachdem er das in einer frühen Explorationsphase befindliche Projekt mit einer Marktkapitalisierung von 20 Millionen $ übernommen hatte, beschaffte Nichol mehr als 100 Millionen $ an Eigenkapital, erschloss eine bedeutende Ressource und erzielte in kürzester Zeit einen erheblichen Wertzuwachs für die Aktionäre von Alpha.

Brad leitet nicht nur Unternehmen - er baut sie von Grund auf auf, sagt Darryl Jones, CEO von Star Copper. Was er mit Alpha Lithium erreicht hat, war bemerkenswert und wir sind der Ansicht, dass er dank seiner Erfahrungen perfekt zu dem Unternehmen passt, was wir bei Star aufbauen wollen.

Was mich an Star Copper am meisten begeistert, ist, wie vertraut mir diese Geschichte vorkommt, erklärt der neu ernannte Chairman Nichol. Das Unternehmen befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, ist unterbewertet und hat bereits ein großes Wertschöpfungspotenzial an den Tag gelegt. Genau so hat Alpha Lithium auch seinen Anfang genommen und ich glaube, dass wir hier die Chance haben, diese Erfolgsgeschichte zu wiederholen.

Seit mehr als 25 Jahren ist Herr Nichol sowohl als leitender Angestellter als auch als Direktor zahlreicher öffentlicher und privater Unternehmen in der Finanz- und Rohstoffbranche weltweit tätig. Er hat mehrere Organisationen durch mehrere private und öffentliche Finanzierungsrunden geführt, Zweitnotierungen an Börsen in Nordamerika und Europa initiiert und erwirkt, wichtige internationale und inländische Finanzbeziehungen aufgebaut, eine Vielzahl von Führungspositionen und technischen Aufgaben übernommen und mehrere wertsteigernde Übernahmen und Finanzierungen in verschiedenen Rechtsgebieten abgeschlossen. Früher hat er bei Schlumberger (jetzt SLB) verschiedene technische, leitende, Marketing- und Vertriebsfunktionen in Nordamerika, Südamerika und Europa bekleidet. Herr Nichol erwarb seinen MBA an der London Business School (mit Auszeichnung, 2003), besitzt einen BSc.-Abschluss in Maschinenbau von der University of Alberta (1992) und ist seit 1994 als professioneller Ingenieur registriert.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 heißt das Board of Directors Herrn Nichol willkommen und freut sich auf seine Unterstützung bei der Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens.

Gleichzeitige Finanzierung

Star Copper freut sich seine Absicht bekannt zu geben, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 6.000.000 Non-Flow-Through-Einheiten (jeweils eine Einheit) des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 $ sowie von bis zu 5.263.157 Flow-Through-Aktien (jeweils eine FT-Aktie) zu einem Preis von 0,57 $ pro FT-Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 $ (das Emissionsangebot) durchzuführen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zu einem Preis von 0,75 $ gegen eine Aktie eingelöst werden kann. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Das Unternehmen muss im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange in Verbindung mit dem Emissionsangebot möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen. Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt den üblichen Bedingungen und dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die Bewertung von Projekten, allgemeine Betriebskapitalzwecke und Investor-Relations-Aktivitäten zu verwenden. Der Erlös aus dem Verkauf der FT-Aktien soll in erster Linie dazu dienen, das unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Star in British Columbia weiterzuentwickeln, wo bedeutende Explorationsarbeiten, einschließlich historischer Bohrungen, eine in der Tiefe und in mehrere Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 über das Projekt Star, der in seinem Profil unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Sollte das Emissionsangebot der FT-Aktien in vollem Umfang abgeschlossen werden, beabsichtigt das Unternehmen, mindestens 2,5 Millionen $ in das Projekt Star zu investieren, und zwar wie folgt:

1. Geologische Kartierungen und geophysikalische Messungen zur genauen Eingrenzung bestehender Ziele;

2. Diamantbohrprogramme zur Erprobung von vorrangigen Zonen;

3. Grundlegende Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen und

4. Datenanalyse und Ressourcenmodellierung zur Unterstützung einer zukünftigen NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für das Projekt Star.

Weitere Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien sind für die Weiterentwicklung des Projekts Indata vorgesehen, und zwar wie folgt

1. Anschlussbohrungen zur Erweiterung der früheren hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte,

2. Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahme zur Abgrenzung mineralisierter Zonen und

3. Infrastrukturoptimierungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Standorts und des Betriebs.

Marketingvereinbarung

Star Copper freut sich ferner bekannt zu geben, dass es mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FWB: ZCT1) (Zimtu) eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach Zimtu für eine Laufzeit von 12 Monaten ab dem 1. Mai 2025 im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms Marketingdienstleistungen für ein Entgelt von 12.500 $ pro Monat erbringen wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, Teilnehmern Möglichkeiten, Beratung, Marketing und Unterstützung zu bieten. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blog-Posts, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Rockstone Research-Berichte und -Verbreitung, Video-Pressemitteilungen und damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsaktivitäten. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver (Suite 1450 - 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2). Zimtu kann unter 604.681.1568 oder info@zimtu.com erreicht werden. Das Entgelt von Zimtu sieht keine Wertpapiere des Unternehmens vor; zum Zeitpunkt dieser Mitteilung besitzt Zimtu 1.320.000 Aktien und 1.320.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau potenzialreicher Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung ist Star Copper bestens aufgestellt, um der zunehmenden industriellen Nachfrage zur Deckung des wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarfs nachzukommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (früher Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

604-788-9533

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem Aussagen über die Bedingungen und den Abschluss des Emissionsangebots, die Verwendung des Emissionserlöses und die Zukunftsaussichten der Projekte des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

