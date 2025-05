Kanzleramtschef Frei verspricht hohes Tempo der neuen Regierung

Berlin (Reuters) - Kanzleramtschef Thorsten Frei verspricht ein hohes Tempo der neuen Regierung aus Union und SPD.

"Wir müssen heute arbeiten, als gäbe es kein Morgen", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin beim Tag des Familienunternehmens. Eigentlich müsste der komplette Koalitionsvertrag in ein paar Wochen umgesetzt werden, was natürlich nicht zu schaffen sei. "Wir müssen so viel wie möglich hinbekommen." Dies gehe nur durch harte Arbeit. "Ja, es wird nicht ohne Zumutungen gehen." Reformen, die mit Zumutungen verbunden seien, müssten am besten am Anfang oder spätestens in der Mitte der Legislaturperiode angegangen werden. Die Regierung von Kanzler Friedrich Merz werde alle Maßnahmen abklopfen, ob sie gut für den Wirtschaftsstandort seien.

Frei zeigte sich zuversichtlich, dass die schwarz-rote Koalition Verbesserungen für die Bürger hinbekommen könne. "Für mich ist Politik eigentlich keine hohe Kunst. Für mich ist Politik vor allen Dingen richtiges Handwerk." Es gehe jetzt um Ergebnisse und nicht darum, dass die Koalition intern streite und alles bis ins Kleinste ausdiskutiere.

