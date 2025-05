BMW steckt weitere 2 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will wie erwartet weitere Aktien zurückkaufen. Dafür sollen bis zu 2 Milliarden Euro verwendet werden, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in München mit. Höchstens 350 Millionen Euro entfallen auf die Vorzugsaktien, der Rest auf die im Dax notierten Stämme. BMW hatte sich von der Hauptversammlung vergangene Woche die Ermächtigung für einen weiteren Aktienrückkauf eingeholt. Das neue Programm soll noch im Mai starten und bis spätestens Ende April 2027 laufen. Die BMW-Aktie gewann bis zu 2,5 Prozent./men/jha/