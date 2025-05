Handelsdebüt in Hongkong - CATL-Aktien eröffnen 12,5 Prozent über dem Zeichnungspreis

Bei der weltweit größten Aktienemission des Jahres hat der chinesische Batteriehersteller CATL an der Börse Hongkong sein Handelsdebüt mit großem Erfolg absolviert.

Die CATL-Aktien eröffneten am Dienstag 12,5 Prozent höher als der Zeichnungspreis. Die CATL-Aktien begannen den Handel in Hongkong zu je 296 Hongkong-Dollar. Das Unternehmen hatte seine Aktien im Rahmen der Börsennotierung zu je 263 Hongkong-Dollar verkauft.

Der Hongkonger Hang Seng Index stieg daraufhin im frühen Handel um 0,3 Prozent. CATL, das auch in Shenzhen notiert ist, verkaufte 135,6 Millionen Aktien in Hongkong, um 4,6 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Dies war die größte Börsennotierung in Hongkong, seit die Midea Group im vergangenen Jahr den gleichen Betrag einnahm. Die institutionelle Tranche des Geschäfts war nach Angaben von CATL 15,2-fach überzeichnet. Der Privatkundenteil war 151 Mal überzeichnet.

CATL wollte bei der Börsennotierung rund vier Milliarden US-Dollar einsammeln, erhöhte jedoch den Umfang der Transaktion aufgrund der starken Nachfrage der Anleger. Das Unternehmen will mit den Einnahmen den Bau eines Werks in Ungarn finanzieren, das europäische Fahrzeughersteller mit Elektroauto-Batterien beliefern soll.