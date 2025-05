IRW-News: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold Corp. entdeckt neue stark mineralisierte Zonen auf seinem Konzessionsgebiet Nevada Titan in Goodsprings, Nevada

IRW-PRESS: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold Corp. entdeckt neue stark mineralisierte Zonen auf seinem Konzessionsgebiet Nevada Titan in Goodsprings, Nevada

Goodsprings, Nevada (21. Mai 2025) / IRW-Press / Fairchild Gold Corporation (TSX-V: FAIR) hat auf seinem Konzessionsgebiet Nevada Titan neue stark mineralisierte Zonen, insbesondere mit Kupfer, abgegrenzt (Abbildung 1). Der Standort befindet sich in der Nähe von Las Vegas, Nevada, wo alle bedeutsamen Infrastrukturen und Personalressourcen vorhanden sind, die für einen umfassenden ganzjährigen Bergbaubetrieb erforderlich sind.

Abbildung 1: Karte von Schürfrechten und Minen auf Nevada Titan

Fairchild kontrolliert 264 nicht patentierte Abbauschürfrechte und auch das 15,8 ac große patentierte Abbauschürfrecht Copper Chief, die sich insgesamt auf 5.470 ac (2213,7 ha) belaufen.

Geologie des Konzessionsgebiets: Der Großteil des an der Oberfläche zutage tretenden Gesteins besteht aus flach liegendem bis leicht geneigtem Kalkstein aus dem Paläozoikum sowie aus Dolomiten aus dem Devon und dem Karbon. Diese Schichten wurden durch steil einfallende Verwerfungen und Aufschiebungen sowie durch flach einfallende Verwerfungen unterbrochen, die allesamt aus der Trias stammen. Das in Richtung Nordosten verlaufende steil einfallende Verwerfungssystem Ironside ist 7,5 km lang und bis zu 700 m breit. Interpretationen zufolge handelt es sich um eine mit einer Subduktion in Zusammenhang stehende Verwerfung. Kleinere steil einfallende Verwerfungen mit nordwestlichem und ostnordöstlichem Verlauf kommen ebenfalls vor. Späte Aufschiebungen aus der Kreide durchschneiden alle Verwerfungen des Ironside-Systems.

Mehrere Mineralisierungsepisoden, Co, Au-Ag-PGEs-Co-Ni, Zn-Pb-Ag, Au-PGEs, Cu-Au-Ag und Au-Ag, wurden im Konzessionsgebiet eingelagert, was ihm das Potenzial für mehrere Elemente und mehrere Ziele verleiht und es einzigartig macht.

Probenahmeprogramm Mai 2025

Es wurden neue Gebiete erkundet (Abbildung 2: Erkundete Gebiete 2025), wobei an bestimmten Standorten des gesamten Konzessionsgebiets 160 Proben entnommen wurden:

1. Die Minen Copperside, Smithsonite, Azurite, Shenandoah und Fitzhugh Lee sowie andere bis dato nicht kartierte Stollen.

2. Skarne, Intrusivgestein, Brekzien, Kalksteine, Dolomite und Porphyrlithologien.

Abbildung 3: Probenahmeprogramm Mai 2025

Bedeutsame Gebiete von Interesse:

Minengebiet Copperside / Aufstrebendes Skarnziel

Jüngste Probennahmen bei der Mine Copperside und dem umliegenden Gebiet ergaben eine Kupfermineralisierung an der Oberfläche mit weit verbreitetem Malachit, Kieselkupfer und Eisenoxiden, die in alterierten Brekzien und Kalkstein enthalten sind. Ein mineralisierter Intrusivkörper mit einer Neigung von 50° in Richtung Westen wurde bestätigt und neue Kartierungen zeigen, dass sich die skarnartige Alteration über 100 m in Richtung Westen erstreckt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Copperside kein isoliertes Vorkommen ist, sondern der Oberflächenausdruck eines wesentlich größeren, sich aktiv entwickelnden Skarnsystems.

Abbildung 4: Skarnalterierter Kalkstein von der Mine Copperside mit starken Kupferoxidanhäufungen, einschließlich Kieselkupfer, Malachit und Spuren von Azurit, begleitet von durchdringenden Eisenoxidverunreinigungen und Kalziterzgängen. Diese Probe spiegelt die intensive Interaktion zwischen Flüssigkeit und Gestein entlang struktureller Kanäle in einem reaktiven Carbonat wider.

Abbildung 5: Skarnalterierter Kalkstein, der etwa 10 m außerhalb des Hauptabschnitts der Mine Copperside entnommen wurde und eine intensive Malachitmineralisierung und eine weit verbreitete Eisenoxidverunreinigung aufweist. Diese Probe verdeutlicht die laterale Beständigkeit der kupferhaltigen Flüssigkeiten und weist auf das Potenzial für mineralisierte Erweiterungen über die bekannten Grubenbaue hinaus hin.

Abbildung 6: Hell gefärbtes felsisches Intrusivgestein, das innerhalb der Mine Copperside entnommen wurde. Die Probe weist eine grobkörnige, granulare Struktur mit feldspatreicher Zusammensetzung und geringfügig disseminierten dunklen Mineralien auf, möglicherweise Biotit oder alterierte mafische Phasen. Ihr Vorkommen innerhalb von skarnalteriertem Kalkstein weist auf eine genetisch damit in Zusammenhang stehende Intrusionsquelle hin, die wahrscheinlich zur beobachteten Kupfermineralisierung und dem damit in Zusammenhang stehenden Alterationshof beiträgt.

Mine Azurite: Kürzlich entnommene Proben von der Mine Azurite ergaben brekziöses und alteriertes Gestein mit starker Malachit- und möglicherweise Kieselkupfermineralisierung. Diese starken Kupferoxide weisen zusammen mit Verkieselungen und Carbonaterzgängen auf eine supergene Anreicherung in Oberflächennähe hin. Die Ergebnisse unterstützen die fortlaufende Exploration dieser Zone mit hohem Potenzial.

Abbildung 7: Leuchtend türkisblaue Kieselkupfermineralisierung, die in einer Handprobe von den Oberflächen-Grubenbauen freigelegt wurde, was auf eine supergene Kupferanreicherung innerhalb einer oxidierten Zone hinweist. Eisenoxid-Randschichten weisen auf eine vollständige Sulfidverwitterung hin, was eine oberflächennahe Flüssigkeitsaktivität untermauert.

Abbildung 8: Hochgradige Kupferoxidmineralisierung von der Mine Azurite mit starker Kieselkupfer-Ausfüllung und Malachitverunreinigungen in einem quarzreichen Ganggestein. Diese Proben verdeutlichen eine supergene Anreicherung entlang von Bruchnetzen und oxidierten Strukturzonen.

Mine Fitzhugh Lee: Sie befindet sich in der Nähe des Zentrums des Konzessionsgebiets Nevada Titan und ist ein historischer Kupferproduzent, der nun erneut Explorationen unterzogen wird. Das Gebiet beherbergt alteriertes Intrusivgestein mit sichtbaren Kupferoxiden, einschließlich Malachit und Kieselkupfer, sowie brekziöse Strukturen, die mit einer skarnartigen Überlagerung übereinstimmen. Im Rahmen jüngster Kartierungen wurde eine Erweiterungszone in Richtung Nordosten identifiziert, wobei die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe offen ist, was darauf hinweist, dass das System Fitzhugh Lee möglicherweise umfassender ist als bis dato angenommen.

Abbildung 9: Erzprobe vom Hohlraum der Mine Fitzhugh Lee, die dichte hämatitische und goethitische Verdrängungsstrukturen mit feiner glitzernder Druse zeigt, die auf eine späte oxidierte Mineralisierung hinweist. Die tiefrote und schwarze Zonierung spiegelt intensives supergenes Eisenoxid wider.

Abbildung 10: Kupferreiche Handprobe vom Erdwall der Mine Fitzhugh Lee, die eine starke grüne Malachitmineralisierung innerhalb von verwittertem eisenreichem Ganggestein aufweist. Die Probe spiegelt eine starke supergene Anreicherung entlang der Strukturkanäle wider.

Gebiet Wasp: Es befindet sich am westlichen Rand des Konzessionsgebiets Nevada Titan und weist eine breite Zone mit brekziösem Kalkstein mit Kalziterzgängen, intensiver Frakturierung und lokalisierter Kupferoxidverunreinigung auf. Fotos des Ausbisses zeigen eckige Gesteinsfragmente, die durch helleres Carbonat verfestigt sind, mit ausgeprägten malachitgeladenen Erzgängen entlang struktureller Pfade. Diese Merkmale weisen auf ein strukturell vorbereitetes Carbonat-Muttergestein hin, das von einem Flüssigkeitsstrom beeinflusst wurde und dessen Alteration mit einer frühen skarn- oder mantoartigen Mineralisierung übereinstimmt. Das Gebiet ist noch weitestgehend unerprobt und stellt ein vielversprechendes neues Ziel für weitere Schürfgrabungen und Probennahmen dar.

Abbildung 11: Ausbiss vom Ziel Wasp mit intensiver Riss- bis Mosaikbrekziation in hellgrauem Kalkstein. Die weiße Kalzit- oder Dolomiterzgangfüllung verdeutlicht den durchdringenden Flüssigkeitsstrom durch das Muttergestein, was auf eine hydrothermale Brekziation hinweist.

Abbildung 12: Malachitmineralisierung im alterierten Anchor-Kalkstein beim Ziel Wasp. Die grüne Kupferoxidfüllung entlang der Bruchebenen im gebleichten und brekziösen Carbonat weist auf eine flüssigkeitsgetriebene supergene Anreicherung hin.

Die Mine Smithsonite zeigt 300 m westliche Erweiterung der Skarnalteration und Brekziation

Im Rahmen der jüngsten Arbeiten bei der Mine Smithsonite wurde eine westliche Erweiterung von 300 m einer skarnartigen Alteration sowie einer intensiven Brekziation innerhalb des Carbonat-Muttergesteins identifiziert. Die Zone ist von oxidierten Strukturen, Eisenverunreinigungen sowie unbeständigen Zink- und Kupfermineralisierungen geprägt, die mit einem Carbonatverdrängungs-/Skarnsystem übereinstimmen. Diese Ergebnisse erweitern das mineralisierte Profil und untermauern das Potenzial für zusätzliche Metallvorkommen entlang des Streichens.

Abbildung 13: Brekziöse Verwerfungsfurche, die in den Untertageanlagen der Mine Smithsonite zutage tritt. Die tiefen kastanienbraunen und ockerfarbenen Farbtöne weisen auf eine intensive Oxidation eisenhaltiger Mineralien hin, während die weiche, tonartige Struktur und das chaotische Gewebe die wiederholte Bewegung entlang einer mineralisierten Verwerfungsebene widerspiegeln. Diese Zone diente wahrscheinlich als Kanal für hydrothermale Flüssigkeiten und trug zur lokalen Kupfer- und Zinkanreicherung bei.

Abbildung 14: Mineralisierter Erdwall von der Mine Smithsonite mit brekziösem und eisenverunreinigtem Kalkstein mit unbeständigen gelben bis braunen Oxidationszonen, die wahrscheinlich verwitterte Sulfide und frühe Skarnalterationen darstellen. Die unregelmäßige, vom Ganggestein gestützte Brekzienstruktur weist auf einen starken hydrothermalen Flüssigkeitsüberdruck hin, mit lokalisierter Zonierung entlang von Bruchnetzen - eine entscheidende Grenze bei früheren Mineralisierungspfaden.

Abbildung 15: Erdwallausbiss von der Mine Smithsonite, der oxidierte Skarnstrukturen mit gelb-brauner Eisenoxidverunreinigung, dunkle manganreiche Zonen und eine lokalisierte blau-grüne Kupferoxidmineralisierung, wahrscheinlich Kieselkupfer oder Azurit, zeigt. Diese Anhäufung spiegelt eine fortgeschrittene supergene Verwitterung über einem reaktiven Carbonatprotolithen wider, was auf einen anhaltenden Flüssigkeitsstrom und eine Anreicherung in der Nähe der historischen Grubenbaue hinweist.

Höhepunkte der Datenbank - ein entscheidendes Instrument zur Planung eines neuen und innovativen Explorationsprogramms

Die IT-Experten von Fairchild haben intensiv an einer leistungsstarken Datenbank gearbeitet, die Folgendes umfasst:

1. Geologische, geochemische und geophysikalische Daten, die von früheren Untersuchungen stammen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, neue geochemische Karten zu erstellen, die für die Definierung und Priorisierung von Zielen sowie für die Planung eines ehrgeizigen Explorationsprogramms in naher Zukunft von grundlegender Bedeutung sein werden.

2. Alle Proben von früheren Explorationsarbeiten wurden in einer umfassenden relationalen Datenbank zusammengefasst.

3. Karten und andere kartografische Daten werden zurzeit in einer logisch strukturierten Bibliothek sortiert, um schnellen Zugriff und Speicherung zu ermöglichen und so aktuelle Karten für die laufenden geologischen Untersuchungen bereitzustellen.

Über das Konzessionsgebiet Nevada Titan

Das Konzessionsgebiet Nevada Titan befindet sich im bekannten Mineralgürtel Walker Lane im US-Bundesstaat Nevada und ist ein vielversprechendes Explorationsprojekt für Kupfer, Gold und Platingruppenelemente. Die soliden geochemischen Ergebnisse, die günstigen geologischen Voraussetzungen und die erstklassige Projektgröße sprechen für eine Fortführung der Exploration und für weitere Investitionen.

Erklärung des CEO:

Auf Nevada Titan führt Fairchild umfassende Explorationsarbeiten in einem weitestgehend vergessenen, jedoch bedeutsamen historischen Bergbaugebiet durch. Seit der Einstellung der Bergbauaktivitäten in diesem Gebiet in den 1940er Jahren wurden vor allem zwischen 2010 und 2019 sporadische Explorationsuntersuchungen an der Oberfläche durchgeführt, die zur Erstellung einer wichtigen Datenbank mit geologischen, geochemischen und geophysikalischen Informationen führten. Das Team von Fairchild hat diese Daten sorgfältig verarbeitet und mit frisch gesammelten Daten ergänzt, die aus den umfassenden geologischen Kartierungen und Probennahmen seit letztem September resultieren, um das beträchtliche unerschlossene Potenzial des Konzessionsgebiets für Kupfer und Gold, aber auch in unterschiedlichen Gebieten für andere kritische Metalle wie Antimon, Kobalt und PGEs zu bestätigen. Das Unternehmen wird die zahlreichen potenziellen Gebiete, die es bis dato generiert hat, weiter bewerten, verfeinern und priorisieren, um den Weg für ein allererstes Bohrprogramm im Laufe dieses Jahres zu ebnen. - Luis Martins, CEO von Fairchild Gold Corp.

Stellungnahme des qualifizierten Sachverständigen

Richard R. Redfern, MS, CPG Nr. 10717, und beratender Geologe von Fairchild, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, der das Konzessionsgebiet Copper Chief seit 2003 mehrfach vor Ort untersucht und die aus privaten und öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen über das Konzessionsgebiet überprüft hat. Er hat die explorationsbezogenen und technischen Inhalte dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung qualitativ hochwertiger Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Copper Chief, befindet sich im historischen Bergbaugebiet Goodsprings im US-Bundesstaat Nevada.

