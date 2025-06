IRW-News: Recce Pharmaceuticals Ltd.: Platzierung der Shortfall-Aktien aus dem Bezugsangebot

IRW-PRESS: Recce Pharmaceuticals Ltd.: Platzierung der Shortfall-Aktien aus dem Bezugsangebot

Highlights:

- Shortfall von rund 26,4 Millionen Aktien aus dem Bezugsangebot wurde von bestehenden institutionellen und qualifizierten Anlegern gezeichnet und erbrachte einen Erlös in Höhe von 7,4 Mio. AUD

- Recces Kapitalerhöhung im Wert von 15,8 Mio. AUD, bestehend aus einer Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Mio. AUD und einem Bezugsangebot im Verhältnis 1:6 bzw. einer Shortfall-Platzierung mit einem zusätzlichen Erlös von 10,8 Mio. AUD, wurde zum Abschluss gebracht

- Die im Rahmen der Kapitalerhöhung aufgebrachten Mittel werden zur Unterstützung bedeutender klinischer Phase-3-Studien für topische Behandlungen in Indonesien und Australien, die Recce in die Vermarktungsphase bringen werden, und zur Einreichung eines Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Investigational New Drug Application) bei der FDA in den Vereinigen Staaten verwendet

- Der Pro-Forma-Barbestand beläuft sich aktuell auf 16,0 Mio. AUD

SYDNEY Australien, Dienstag, den 3. Juni 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen oder Recce), ein führender Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen feste Zusagen für die Platzierung all jener Aktien erhalten hat, die im Rahmen des zuletzt abgewickelten anteilsmäßigen, nicht übertragbaren Bezugsrechtsangebots im Verhältnis 1:6 nicht gezeichnet wurden (Shortfall). Die entsprechenden Ergebnisse wurden am 16. Mai 2025 verlautbart.

Die Shortfall-Platzierung markiert den Abschluss der vom Unternehmen durchgeführten Kapitalerhöhung im Wert von 15,8 Mio. AUD (vor Kosten) (Kapitalerhöhung), die sich aus folgenden Teilkomponenten zusammensetzt:

- der Platzierung von rund 17,9 Mio. Aktien an australische Privatanleger zur Beschaffung von 5,0 Mio. AUD;

- den 3,4 Mio. AUD, die im Rahmen des anteilsmäßigen, nicht übertragbaren Bezugsangebots aufgebracht wurden; und

- den 7,4 Mio. AUD, die im Rahmen der Shortfall-Platzierung aufgebracht wurden.

Eine kleine Gruppe von bestehenden institutionellen und qualifizierten Anlegern hat sich entschlossen, die Shortfall-Aktien zu zeichnen, woraus ein Erlös in Höhe von 7,4 Mio. AUD zu je 0,28 AUD pro Aktie erzielt wurde, was dem gleichen Preis wie bei der Privatplatzierung und dem Bezugsangebot, die am 10. April bekannt gegeben wurden, entspricht. Die Abrechnung der Shortfall-Aktien ist für Freitag, den 6. Juni 2025 anberaumt, die Zuteilung erfolgt dann am bzw. um den Dienstag, den 10. Juni 2025.

Verwendung der Mittel für Phase-3-Studien

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird in wichtige klinische Phase-3-Studien sowie in entsprechende Vermarktungsmaßnahmen fließen. Der Erlös wird folgendermaßen verwendet:

- für den Abschluss der klinischen Phase-3-Zulassungsstudie zur topischen Anwendung beim diabetischen Fußsyndrom (DFI) in Indonesien, die als Umsatzkatalysator für 2026 dient;

- für den Abschluss der klinischen Phase-3-Zulassungsstudie zur topischen Anwendung bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI) in Australien;

- für weitere klinische Aktivitäten bzw. einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats bei der FDA; sowie

- für die Bezahlung der Angebotskosten und als Working Capital.

Barbestand nach Kapitalerhöhung:

- Pro-Forma-Cashflow: 16,0 Mio. AUD;

- nicht inkludiert ist eine zusätzliche F&E-Rückvergütung in Höhe von 8,5 Mio. AUD von der australischen Steuerbehörde (ATO) (voraussichtlich im 4. Quartal 2025); und

- ebenfalls nicht inkludiert ist ein voraussichtlicher Mittelzufluss aus nicht verwässerndem Kapital über eine F&E-Vorauszahlung von rund 10,0 Mio. AUD nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

Chief Executive Officer James Graham gibt zum Angebot folgende Stellungnahme ab: Diese erfolgreiche Shortfall-Platzierung ist für Recce eine große Genugtuung, vor allem angesichts der Tatsache, dass eine Kapitalerhöhung für Biotechnologieunternehmen derzeit mit größeren Herausforderungen verbunden ist als sonst. Wir freuen uns sehr, dass wir die Kapitalerhöhung wie geplant abschließen konnten und von unseren bestehenden Aktionären im institutionellen und qualifizierten Segment nach wie vor so vorbildlich unterstützt werden. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird einerseits für den Abschluss einer klinischen Phase-3-Zulassungsstudie für das diabetische Fußsyndrom in Indonesien und andererseits für eine klinische Phase-3-Zulassungsstudie für akute bakterielle Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI) in ganz Australien verwendet, nachdem in einer vor kurzem veröffentlichten klinischen Phase-II-Studie zu ABSSSI alle Endpunkte erreicht wurden.

Recce Chairman, Dr. John Prendergast, erklärt: Der Abschluss der Shortfall-Platzierung und der Kapitalerhöhung unterstützt uns bei einem entscheidenden Schritt im Hinblick auf die Einleitung unserer Phase-3-Studie. In Anbetracht des aktuellen Aktienkursniveaus und des voraussichtlichen Studienzeitplans sehen wir bei Recce auch in Zukunft einen hohen Unternehmenswert. Das Ergebnis dieser Studie stellt einen potenziell bedeutenden Wendepunkt für das Unternehmen dar und bietet die Möglichkeit, einen neuen Behandlungsstandard für Infektionskrankheiten zu entwickeln, der den Patienten einen langersehnten Therapieerfolg in Aussicht stellt. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Ord Minnett Limited fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Manager und die Firma Spark Plus Pte Ltd. als Co-Lead Manager.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren verwendeten Prozesse zum Aufbau von Resistenzen - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat R327, R435 und R529 in ihre Liste der in der klinischen Entwicklung befindlichen antibakteriellen Produkte gegen prioritäre Krankheitserreger aufgenommen und damit Recces Aktivitäten zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen entsprechend gewürdigt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat R327 per Gesetz (Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt zur Behandlung von Infektionskrankheiten eingestuft und R327 damit ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ermöglicht und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 wurde außerdem als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte Global New Antibiotics in Development Pipeline der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trusts aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung, was die aktuellen klinischen Studien unterstützt. Recces Antiinfektiva-Pipeline zielt mit ihren einzigartigen Technologien auf synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse ab.

https://investorhub.recce.com.au

