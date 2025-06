OTS: Doctrine / Legal-KI-Pionier Doctrine steigt in deutschen Markt ein - ...

Legal-KI-Pionier Doctrine steigt in deutschen Markt ein - Strategische Beteiligung an Rechtsdatenbank dejure.org Paris (ots) - Doctrine , Europas führende Plattform für juristische KI, expandiert nach Deutschland. Das französische Legaltech-Unternehmen bietet ab sofort auch deutschen Kanzleien, Unternehmen, Behörden und Gerichten intelligente Werkzeuge für juristische Recherche, Analyse und Textgenerierung. Möglich wird dies durch eine strategische Beteiligung an dejure.org , einer der meistgenutzten und vertrauenswürdigsten Rechtsdatenbanken Deutschlands. Die Investition erfolgt mit Blick auf eine mögliche vollständige Übernahme und markiert einen wichtigen Meilenstein in Doctrines europäischer Wachstumsstrategie. Bereits heute vertrauen über 16.000 Juristinnen und Juristen in Frankreich und Italien auf die Lösungen des Unternehmens. "Mit dejure.org gewinnen wir einen etablierten Partner mit einzigartiger Reichweite im deutschen Markt", erklärt Guillaume Carrère , CEO von Doctrine. "Unsere juristische KI kombiniert mit der hochwertigen Datenbasis von dejure.org wird Juristinnen und Juristen ein neues Niveau an Effizienz und Qualität ermöglichen. Gemeinsam treiben wir unsere Vision eines digital unterstützten, zugänglicheren Rechts in Europa voran." Auch dejure.org sieht in der Partnerschaft große Chancen: "Nach Jahren der Diskussionen über KI erwarten Juristen jetzt konkrete, leistungsfähige Werkzeuge", sagt Oliver García , Geschäftsführer von dejure.org. "Doctrine bringt ausgereifte Produkte, tiefes KI-Know-how und Markterfahrung mit - gepaart mit einem klaren Verständnis für die Anforderungen des deutschen Rechtsmarktes. Wir freuen uns, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten und unser Wissen in die Partnerschaft einzubringen." Eine gemeinsame Mission: Zugang zum Recht verbessern Doctrine wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, die juristische Arbeit durch innovative Technologie zu erleichtern. Durch die systematische Zusammenführung juristischer Informationen - Gesetze, Urteile, Kommentare - und den Einsatz fortschrittlicher KI hilft Doctrine Anwältinnen und Anwälten, schneller zu recherchieren, fundierter zu argumentieren und Schriftsätze effizienter zu erstellen. Neue Lösungen auf Basis generativer KI führten 2024 zu einem Rekordwachstum, das sich 2025 weiter beschleunigt. dejure.org wurde vor 25 Jahren gegründet und ist heute ein unverzichtbares Werkzeug für die juristische Arbeit in Deutschland. Jeden Monat greifen Millionen Nutzer auf Gesetzestexte, Gerichtsentscheidungen und amtliche Mitteilungen zu. Zehntausende Juristen nutzen die Plattform täglich, um präzise Informationen für die Mandatsarbeit zu finden. Lokale Passung, europäischer Anspruch Der Markteintritt in Deutschland unterstreicht Doctrines Überzeugung: Legal-Tech-Lösungen müssen sich an Sprache, Rechtssystem und Arbeitsweise des jeweiligen Landes anpassen. Standardlösungen reichen nicht aus. Die juristische KI von Doctrine ist so konzipiert, dass sie nationale Besonderheiten berücksichtigt - von der Dokumentenstruktur bis zur juristischen Fachsprache. Gleichzeitig erfüllt sie höchste Anforderungen an Datenschutz und Systemsicherheit. Aktuell arbeiten beide Partner an der schrittweisen Integration ihrer Plattformen. Ziel ist es, die leistungsfähigste juristische KI-Lösung für Deutschland zu entwickeln - praxisnah, sicher, lokal verankert und mit europäischer Skalierbarkeit. Pressekontakt: Julian Vetten E-Mail: mailto:j.vetten@faktor3.de Telefon: +49 40 679 446 6339 Mobil: +49 1577 47 283 87 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179963/6048985 OTS: Doctrine