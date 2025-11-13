W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2025

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffInfrastrukturErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alibaba (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
Ballard PowerBericht 3. Quartal 2025
BilfingerBericht 3. Quartal 2025
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)Bericht 3. Quartal 2025
Deutsche TelekomBericht 3. Quartal 2025
MerckBericht 3. Quartal 2025
MLPBericht 3. Quartal 2025
OttobockBericht 3. Quartal 2025
ProSiebenSat.1 MediaBericht 3. Quartal 2025
RENK GroupBericht 3. Quartal 2025
SiemensBericht Geschäftsjahr 2025
SMA SolarBericht 3. Quartal 2025
TencentBericht 3. Quartal 2025
ValnevaBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
RENK Group
Siemens
Alibaba (ADR)
SMA Solar
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
Ballard Power
Merck
Tencent
Valneva
Bilfinger
Ottobock
ProSiebenSat.1 Media
MLP

