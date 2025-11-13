Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alibaba (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ballard Power
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bilfinger
|Bericht 3. Quartal 2025
|Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Deutsche Telekom
|Bericht 3. Quartal 2025
|Merck
|Bericht 3. Quartal 2025
|Merck
|Bericht 3. Quartal 2025
|MLP
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ottobock
|Bericht 3. Quartal 2025
|ProSiebenSat.1 Media
|Bericht 3. Quartal 2025
|RENK Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Siemens
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SMA Solar
|Bericht 3. Quartal 2025
|Tencent
|Bericht 3. Quartal 2025
|Valneva
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
