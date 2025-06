IRW-News: ACCESS Newswire: Das Baglioni Hotel Luna stellt Santo Mare vor: Ein neues Meeresfrüchte-Gourmeterlebnis in Venedig

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Das Baglioni Hotel Luna stellt Santo Mare vor: Ein neues Meeresfrüchte-Gourmeterlebnis in Venedig

MILAN, IT / ACCESS Newswire / 13. Juni 2025 / Baglioni Hotel Luna, das exklusive Fünf-Sterne-Hotel mit Blick auf die Lagune von Venedig, gibt mit Stolz die Eröffnung von Santo Mare bekannt, einem innovativen Meeresfrüchterestaurant, das die authentische italienische Tradition des Fischhändlers in einem modernen kulinarischen Licht erscheinen lässt. Diese Marke ist Teil einer hochkarätigen globalen Reihe von Restaurantmarken von Reitano Food.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79988/PalaceCompany_061325_DEPRcom.001.png

Dazugehöriges Bild

Restaurant Santo Mare

Das Santo Mare lädt Hotelgäste und die Öffentlichkeit zu einer raffinierten gastronomischen Reise ein, bei der die Schätze des Meeres gefeiert werden. Im Mittelpunkt des Gourmeterlebnisses steht der ausgewählte saisonale Fang des Tages, der bei jedem sorgfältig zubereiteten Gericht ins Blicklicht gerückt wird.

Mit Santo Mare zeigen wir unser Engagement für authentische italienische kulinarische Exzellenz und tragen zugleich moderner Sensibilität Rechnung, so Domenico Forte, Director of Operations for Europe bei The Palace Company. Wir haben einen Raum geschaffen, in dem die bemerkenswerte Fülle italienischer Gewässer in ihrer reinsten Form präsentiert wird, und wir freuen uns, diese Zusammenarbeit bekannt zu geben, denn sie ermöglicht es uns, unseren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns, sowohl ortsansässige Gäste als auch Besucher von anderenorts willkommen zu heißen.

Der intime, elegant eingerichtete Speisesaal ist von Italiens reichem maritimen Erbe inspiriert. In einem einzigartigen interaktiven Erlebnis - ähnlich wie bei einem Fischhändler - können die Gäste ihren bevorzugten Fisch - ausschließlich aus italienischen Gewässern - direkt aus der Vitrine des Restaurants auswählen, bevor erfahrene Köchen Gerichte kreieren, die dem wesentlichen Charakter jeder Zutat Rechnung tragen.

Auf der Speisekarte des Santo Mare können Gäste herausragende Spezialitäten wie mediterraner roter Thunfisch-Tartar und Carpaccio von roten sizilianischen Garnelen finden. Als Vorspeise stehen unter anderem Hummer-Linguine und Tagliolini mit Scampi und Minze zur Wahl, während ein meisterhaft zubereiteter Seebarsch in Salzkruste zu den Hauptgerichten zählt. Eine fachmännisch zusammengestellte Auswahl feiner italienischer Weine ergänzt das auf Meeresfrüchte ausgerichtete Speiseangebot.

Das neue Restaurant stärkt die Position des Baglioni Hotel Luna als erstklassiges Luxusziel in Venedig und ergänzt das bereits beeindruckende Angebot des Hotels um ein Signature-Restaurant, das Authentizität, Eleganz und ein unvergessliches Geschmackserlebnis verspricht.

Reitano Food ist eine internationale Gastgewerbegruppe, die von Andrea Reitano gegründet wurde und dafür bekannt ist, italienische kulinarische Projekte in einigen der berühmtesten Reiseziele der Welt zum Leben zu erwecken. Mit einem Schwerpunkt auf Authentizität, sorgfältig ausgewählten Zutaten und zeitgemäßer Gastfreundschaft tritt die Gruppe für eine Vision der Gastronomie ein, die Tradition und moderne Sensibilität miteinander verbindet. Mit etablierten Marken wie Santo Mare, das bereits in London vertreten ist, und Forte dei Marmi in Miami feiert Reitano Food den Reichtum der italienischen Küche und bietet ein unvergessliches Erlebnis in außergewöhnlicher Umgebung.

Für Reservierungen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: venice@santomare.com

Über Baglioni Hotels & Resorts

Baglioni Hotels & Resorts ist eine Luxusmarke von The Palace Company und bietet außergewöhnliche Erlebnisse im typisch italienischen Stil. Die Baglioni Collection umfasst einzigartige Stadthotels in Rom, Florenz, Mailand und Venedig sowie Resorts in malerischer Natur in Apulien, Sardinien und auf den Malediven.

The Palace Company ist ein weltweit führendes Luxus-Gastgewerbeunternehmen mit vier verschiedenen Marken: Baglioni Hotels & Resorts, Le Blanc Spa Resorts, Palace Resorts und Moon Palace Resorts.

Ansprechpartner

Vladimir Ortiz

Vice President of Leisure Sales and Communication

vlortiz@thepalacecompany.com

QUELLE: The Palace Company

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79988

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79988&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.