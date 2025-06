IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma weist auf einen bahnbrechenden narrativen Review zu liposomalem synthetischem CBD bei chronischen Schmerzen hin: Ein neuartiger Ansatz im Bereich der Nichtopioid-Analgetika

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma weist auf einen bahnbrechenden narrativen Review zu liposomalem synthetischem CBD bei chronischen Schmerzen hin: Ein neuartiger Ansatz im Bereich der Nichtopioid-Analgetika

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta, 13. Juni 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines von Experten begutachteten, narrativen Reviews von Drittautoren in der Zeitschrift Cureus mit dem Originaltitel Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review (DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.81577) bekannt. In diesem Beitrag wird das therapeutische Potenzial von synthetischem Cannabidiol (CBD) mit Langzeitwirkung in der Behandlung chronischer Schmerzen erörtert. Letztere sind ein ernstes Gesundheitsproblem von globaler Bedeutung, für das Therapiemethoden mit einem besseren Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil dringend benötigt werden.

In diesem Review, der gemeinsam von führenden Schmerzspezialisten der Johns Hopkins University und NYU School of Medicine publiziert wurde, wird betont, dass synthetisches CBD, das über Formulierungen mit verzögerter Freisetzung verabreicht wird, eine gut verträgliche, Nichtopioid-Analgetika-Alternative darstellen könnte, die das Potenzial hat, die Abhängigkeit von suchterzeugenden Opioiden deutlich zu verringern.

Alleine in den Vereinigten Staaten leiden mehr als 24 % der erwachsenen Bevölkerung unter chronischen Schmerzen. Letztere stellen nicht nur für Patienten, sondern auch Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften eine enorme Belastung dar.* Leider bringen die diversen Langzeittherapien nicht den gewünschten Erfolg. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) bergen Risiken einer kumulativen Toxizität; und Opioide sind zwar wirksam, geben jedoch Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Toleranz, der Abhängigkeit und des Überdosierungsrisikos. Global betrachtet gehen 100.000 Todesfälle jährlich auf das Konto von Opioidmissbrauch (DOI: https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100557).

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat in ihrem Branchenleitfaden Guidance for Industry: Non-Opioid Analgesic Development Programs auf den dringenden Bedarf an neuartigen, nicht süchtig machenden Schmerztherapien hingewiesen. Die von Innocan entwickelte LPT-CBD-Plattform ist hier optimal aufgestellt, um diesem regulatorischen Schwerpunktthema Rechnung zu tragen. LPT-CBD ist ein innovatives, injizierbares Arzneimittel auf Basis von Liposomen, das für die verzögerte Freisetzung von synthetischem CBD entwickelt wurde. Wie aus verschiedenen Tierstudien hervorgeht, sorgt LPT-CBD über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen für einen stabilen CBD-Plasmaspiegel im Blut, bietet eine lang anhaltende Schmerzlinderung und ist gut verträglich. Damit stellt es eine vielversprechende Alternative zu den derzeit verschriebenen Opioid-Medikamenten und deren missbräuchlicher Verwendung dar.

Innocan hat zur Unterstützung der Entwicklungsarbeiten im Hinblick auf die Einleitung von klinischen Humanstudien zu LPT-CBD Anträge bei den entsprechenden Zulassungsbehörden eingebracht. Diese Errungenschaft ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Umsetzung einer First-in-Class-Schmerztherapie ohne Einsatz von Opioiden, die auf die komplexen Rahmenbedingungen des Managements chronischer Schmerzen zugeschnitten ist.

Diese Publikation unterstreicht den dringenden Bedarf an innovativen Nichtopioid-Analgetika, die auch langfristig wirksam sind, erklärt Dr. Paul J. Christo, Associate Professor und Leiter der Division of Pain Medicine an der Johns Hopkins University School of Medicine, einer der Autoren dieses Artikels. Liposomales synthetisches CBD könnte eine sichere und skalierbare Lösung für eine Vielzahl von Schmerzsymptomen sein.

Angesichts der aktuellen Suchtkrise ist es unabdingbar, Opioide zeitnah durch sicherere und wirksamere Alternativen zu ersetzen, weiß Dr. Eugene Vortsman, Clinical Director of Addiction Medicine and Disease Management von Northwell Health, ebenfalls einer der Autoren des Beitrags. Mit synthetischem CBD mit Langzeitwirkung eröffnet sich nun eine reale Möglichkeit für einen Paradigmenwandel.

Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan, fügt hinzu: Wir sind von dieser bahnbrechenden Publikation begeistert. Innocan setzt alles daran, LPT-CBD in die Phase der klinischen Entwicklung zu überführen. Unser Ziel ist es, eine innovative und sichere Nichtopioid-Analgetika-Lösung für das Management chronischer Schmerzen anzubieten.

Referenz

Opioid crisis: addiction, overprescription, and insufficient primary prevention, The Lancet Regional Health - Americas 2023;23: 100557. DOI: 10.1016/j.lana.2023.100557

Paul J. Christo, Eugene Vortsman, Christopher Gharibo, Jo Ann K. LeQuang, Joseph V. Pergolizzi. Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review. Cureus Journal of Medical Science. DOI: 10.7759/cureus.81577

* Quelle: CDC, U.S. Senate Joint Economic Committee, The Lancet

Über Innocan:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. gezielten auf den fortschrittlichen Online-Handel.

www.innocanpharma.com

Kontaktdaten:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die klinischen Studien mit seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses von Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, politische Gegebenheiten, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die mögliche Störung der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79987

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79987&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.