OTS:               ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Pressestatement zum Vorschlag eines Grunderbes München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: "Den Vorschlag der SPD Landesverbände Berlin und Thüringen, ein sogenanntes Grunderbe von 20.000 Euro zu Beginn des Erwachsenenlebens zu beschließen, lehnen wir strikt ab, ebenso wie die Finanzierung durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Die Kosten in Höhe von 15 Milliarden Euro sind in Zeiten der äußerst angespannten Haushaltslage völlig fehl am Platz und eine Finanzierung durch höhere Steuern Gift für die Konjunktur. Hinzu kommt: Ein pauschales Grunderbe ist eine Umverteilung nach dem Gießkannenprinzip. Wesentlich wirksamer im Sinne der Chancengerechtigkeit ist es, gezielt in Bildung und Betreuung zu investieren und so die Startchancen für alle jungen Menschen zu verbessern. Die SPD sollte die Zeichen der Zeit erkennen und ihren traditionellen und überkommenen Ruf nach Umverteilung aufgeben."