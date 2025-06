EQS-News: CEO Christian Grotholt bleibt Großaktionär, er überträgt seine 2G Aktien (29,6 %) nur auf eine eigene Vermögensverwaltung

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CEO Christian Grotholt bleibt Großaktionär, er überträgt seine 2G Aktien (29,6 %) nur auf eine eigene Vermögensverwaltung



18.06.2025 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEO Christian Grotholt bleibt Großaktionär, er überträgt seine 2G Aktien (29,6 %) nur auf eine eigene Vermögensverwaltung

Heek, 18. Juni 2025 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, nimmt Bezug auf die heute veröffentlichten Directors Dealings Meldungen des Vorstands und 2G-Gründers Christian Grotholt.

Hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen Verkauf seiner Anteile an der 2G Energy AG, sondern lediglich um eine Einbringung in eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, deren einziger Gesellschafter er ist.

Dazu Christian Grotholt: „An meinem Engagement hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern. Ich bleibe der größte Aktionär und möchte unsere Gesellschaft auch weiterhin durch mein Wissen und mein Netzwerk tatkräftig unterstützen. Andererseits ist es aber auch unser Ziel, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Deshalb hat es zur ordentlichen Hauptversammlung die bereits früher angekündigten Veränderungen im Management gegeben und die Aktionäre sind dort auch unseren Vorschlägen gefolgt, den Aufsichtstrat von drei auf vier Personen zu erweitern inklusive der Schaffung der Möglichkeit, dass ich dem erweiterten Aufsichtsrat beitrete.“

Die 2G Energy AG hat so sichergestellt, dass ihr das Know-how der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats ebenso weiter zur Verfügung steht wie auch die Erfahrung ihres Gründers und langjährigen Vorstandsvorsitzenden. Die Übertragung der Anteile löst über die Veröffentlichung von Directors Dealings Meldungen hinaus noch eine notwendige Anzeige nach § 20 AktG aus, welche zeitnah im Bundesanzeiger veröffentlicht wird (Über- sowie Unterschreitung eines Anteils von mehr als 25 % am Grundkapital).





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Wärmepumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9 %.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2025

04. September 2025 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025

24. November 2025 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

24.-25. November 2025 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

18.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2157156 18.06.2025 CET/CEST