Zustimmung für Trump sinkt in Umfrage auf 41 Prozent - Sorge vor Iran-Vergeltung

Washington (Reuters) - In den USA ist die Zustimmung für Präsident Donald Trump einer Umfrage zufolge gesunken.

Die Gesamt-Zustimmungsrate ging binnen Monatsfrist um einen Punkt auf 41 Prozent zurück und liegt damit auf dem schlechtesten Wert seit seinem Amtsantritt im Januar, wie eine am Montag veröffentlichte Erhebung von Reuters und dem Institut Ipsos ergab.

Die US-Bürger waren zuletzt vor allem besorgt über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Etwa 79 Prozent der befragten Amerikaner gaben an, dass sie sich Sorgen machen, "dass der Iran als Reaktion auf die US-Luftangriffe US-Zivilisten angreifen könnte". Die Umfrage hatte begonnen, nachdem Trump am Wochenende die Bombardierung iranischer Atomanlagen angeordnet hatte. Sie endete am Montag, bevor der Iran erklärte, als Vergeltung einen US-Stützpunkt in Katar beschossen zu haben.

32 Prozent der Befragten sprachen sich für die Fortsetzung von US-Luftangriffen aus, während 49 Prozent dagegen waren. Innerhalb von Trumps republikanischer Partei sprachen sich 62 Prozent für weitere Angriffe aus, 22 Prozent lehnten dies ab.

