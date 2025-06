EQS-News: Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2024/25

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2024/25



GJ 2024/25 Umsatz von €541,5 Millionen, -14,8% unter GJ 2023/24

Adj. EBIT1 von €48,9 Millionen, -29,1% unter Vorjahr

Aussetzung der Dividendenzahlung für 2024/25 vorgeschlagen

Luxemburg, 26. Juni 2025 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre testierten Zahlen veröffentlicht und die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. Insgesamt erwirtschaftete Novem einen Umsatz von €541,5 Millionen und verzeichnete damit einen Rückgang von -14,8% gegenüber dem Vorjahr. In einem volatilen Marktumfeld erzielte das Unternehmen eine solide Adj. EBIT-Marge1 von 9,0%.

Aufgrund der schwachen Marktentwicklung wird der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 21. August 2025 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2024/25 auszuschütten. Die vorgeschlagene Dividendenaussetzung soll helfen, die Zeit bis zu einem stabileren Umfeld zu überbrücken.

Benjamin Retzer, Chief Financial Officer, sagte:„Trotz zahlreicher Herausforderungen im Jahresverlauf konnten wir ein solides Ergebnis erzielen. Inmitten dieser anspruchsvollen Bedingungen konzentrieren wir uns nun darauf, die bestmöglichen Voraussetzungen für den anstehendenden Refinanzierungsprozess zu schaffen.“

Die geprüften Zahlen und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 finden Sie auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen. Der Geschäftsbericht enthält zudem den nichtfinanziellen Bericht, welcher die Fortschritte von Novem im Bereich der Nachhaltigkeit darstellt.

_______________________

1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar des entsprechenden Geschäftsberichts 2024/25, welcher auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

