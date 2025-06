IRW-News: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest erwirbt neues Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest erwirbt neues Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt in den Vereinigten Staaten

HISTORISCHE KUPFERGEHALTE AN DER OBERFLÄCHE, NEUZUGANG IM TECHNISCHEN TEAM, GLEICHZEITIGE FINANZIERUNG

27. Juni 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs eines Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts (das Projekt) im Westen der Vereinigten Staaten abgeschlossen hat. Dies ist ein Fortschritt in der Mission des Unternehmens, strategische Kupfervorkommen in wichtigen Jurisdiktionen zu erschließen.

Das Projekt, das sich derzeit in Privatbesitz befindet, umfasst 70 zusammenhängende, nicht patentierte staatliche Bergbau-Claims und beherbergt möglicherweise ein vielversprechendes Porphyrsystem, wobei im Rahmen historischer Splitterprobenahmen durch das US Bureau of Mines eine Mineralisierung an der Oberfläche bestätigt wurde. Diese Proben lieferten Gehalte von mehr als 3 % Kupfer, 0,8 g/t Gold und 25 g/t Silber. Im Zuge des Erwerbs würde das Unternehmen auch einen führenden ortsansässigen Geologen und damit eine schlüsselfertige technische Unterstützung dazu gewinnen, was bedeutet, dass das Unternehmen bei Beginn der Exploration über unmittelbares lokales Fachwissen und technische Kontinuität verfügen würde.

Der genaue Standort des Projekts wird zu diesem Zeitpunkt vertraulich gehalten, liegt jedoch in einem Porphyrgürtel mit regionaler Bedeutung, der sich durch sein Kupfer- und Goldpotenzial auszeichnet. Dieser Erwerb steht im Einklang mit Copper Quests umfangreicher Strategie zur Sicherung und Erschließung von Kupferprojekten inmitten einer sich rasch verändernden geopolitischen Landschaft und Lieferkettensituation.

Ziele des ersten Arbeitsprogramms:

- Analyse der Proben aus dem jüngsten Probenahmeprogramm

- Hochauflösende geophysikalische Flugmessungen mithilfe von Drohnen

- Erfassung historischer, aber aktueller IP-Daten

- Weitere Probenahmen, Kartierungen, 3D-IP-Vermessungen und geophysikalische Untersuchungen

- Auswertung und Untersuchung der Projektdaten mithilfe von KI

- Einholung von Bohrgenehmigungen und die Festlegung von Zielen für ein erstes Bohrprogramm

Mit diesem Erwerb gewinnen wir ein vielversprechendes neues Projekt dazu, das sich ideal in unser derzeitiges Projektportfolio eingliedert, so Brian Thurston, CEO von Copper Quest. Er fügt hinzu: Wir sichern uns ein potenzielles Porphyrsystem in einer Jurisdiktion, deren entscheidende Bedeutung für die Zukunft der Kupfer- und Mineralproduktion zunehmend anerkannt wird. Unserer Ansicht nach positioniert dieses Projekt mit einer beträchtlichen Mineralisierung an der Oberfläche, erfahrener technischer Unterstützung vor Ort und einer strategischen Ausrichtung auf die Ziele bei der nordamerikanischen Kupferversorgung Copper Quest für ein bedeutendes Wachstum in einem immer enger werdenden globalen Kupfermarkt.

Bedingungen der Transaktion und Finanzierung

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung und unter Vorbehalt der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung und des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung wird Copper Quest als Gegenleistung für den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile am Projekt 4.250.000 Stammaktien an den Verkäufer begeben. Es wird eine Vermittlungsprovision in Form von Stammaktien des Unternehmens fällig. Die Stammaktien des Unternehmens, die in Verbindung mit der Transaktion begeben werden, werden auf einem Treuhandkonto hinterlegt und in mehreren Raten über einen Zeitraum von 16 Monaten nach dem Abschlussdatum freigegeben.

Als Bedingung für den Abschluss der Transaktion kündigt das Unternehmen ferner eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von mindestens 1.000.000 $ an, wobei mindestens 13.333.334 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,075 $ pro Einheit begeben werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkauf-Warrant (Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb von zwei Jahren zum Preis von 0,15 $ ausgeübt werden (die Privatplatzierung). Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Exploration des neuen Projekts und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Der Erwerb des Projekts und der Abschluss der Privatplatzierung sind dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange, vorbehalten.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian Thurston, P.Geo., der CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Kupfer

Kupfer ist das Rückgrat der globalen Industriewirtschaft und ein wesentlicher Werkstoff für saubere Energie-, Transport-, Kommunikations- und Computerinfrastrukturen, die in Elektrofahrzeugen, Stromnetzen, Windturbinen und Halbleitern verwendet werden. Laut einem Bericht von Bloomberg Intelligence Global Copper 2024 Industry Outlook: From near term glut to long term scarcity, der am 1. Dezember 2023 veröffentlicht wurde - wird die Kupfernachfrage das Angebot im Jahr 2032 angesichts der weltweiten Forcierung der Elektrifizierung um mehr als 6 Millionen Tonnen übersteigen.

Über Kupfer in den USA

Kupfer wird von der Regierung der Vereinigten Staaten zunehmend als strategischer und energiekritischer Werkstoff betrachtet. Im Jahr 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald J. Trump einen Präsidialerlass, mit dem eine staatliche Untersuchung der Kupferlieferkette in den USA eingeleitet wurde. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern und die inländische Rohstoffsicherheit zu verbessern. Angesichts von Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und saubere Energie entwickelt sich die Sicherung von Kupferprojekten in den USA zu einer dringlichen wirtschaftlichen und geopolitischen Priorität.

Über Copper Quest Inc.

Copper Quest (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) konzentriert sich auf die Steigerung des Unternehmenswerts durch Exploration und Erschließung seines Portfolios an nordamerikanischen kritischen Mineralen. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit vier Projekte von mehr als 40.000 Hektar in hervorragenden Jurisdiktionen für den Bergbau.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol CQX notiert.

Für weitere Informationen über Copper Quest besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter Copper Quest.

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Abbott

Investor Relations

info@copper.quest

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80173/CopperQuest_270625DEPRCOM.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80173/CopperQuest_270625DEPRCOM.002.png

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf Aussagen bezüglich des Erwerbs des Projekts und dessen zukünftiger Exploration, einschließlich etwaiger erforderlicher Regierungsgenehmigungen, der Vorzüge des Projekts, des Abschlusses der Privatplatzierung und der Ausgabe von Wertpapieren in ihrem Rahmen sowie des Erhalts der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Copper Quest als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, die geplante Projektakquisition abzuschließen, die Ergebnisse der Projektexploration, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die für den Abschluss der Privatplatzierung erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

