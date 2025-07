EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2025 - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

EQS-News: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2025 - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen



09.07.2025

Aufsichtsrat turnusmäßig gewählt, Dr. Hönig neu im Gremium

Auftragsbestand in Höhe von EUR 76,7 Mio. zum Halbjahr (30.06.2024: EUR 82.3 Mio.)

Strategische Neupositionierung mit zunehmenden Erfolgen



Passau, 9. Juli 2025 – Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846, Ticker IS7), die gestern wie in den vergangenen Jahren virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der IR-Website der Gesellschaft unter www.intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung eingesehen werden.

Insbesondere stand die turnusmäßige Wahl des Aufsichtsrats auf der Tagesordnung. Dabei wurden die langjährigen Gremiumsmitglieder Herr Udo Zimmer und Herr Christian Fürst für weitere fünf Jahre in das Kontrollorgan gewählt. Nachfolger von Herrn Werner Paletschek, für dessen langjähriges Engagement sich Vorstand und Aufsichtsrat herzlich bedanken, ist Dr. Michael Hönig. Als erfahrener Rechtsanwalt und Unternehmer im Rahmen eines Family Office verfügt Dr. Hönig über eine ausgewiesene Mittelstandsexpertise, mit der er ab sofort den laufenden Transformationsprozess der InTiCa Systems SE unterstützen wird. Im Anschluss an die Hauptversammlung bestimmten die gewählten Mitglieder Herrn Zimmer erneut zum Vorsitzenden des Gremiums.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und in der Generaldebatte erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen sowie die strategische Ausrichtung der InTiCa Systems SE. Die Neupositionierung für breitere Zielgruppen zeigt dabei zunehmende Erfolge. So kommen die Produkte aus dem Bereich Tailored Solutions bereits in der Wehr-, Medizin- oder Freizeittechnik zum Einsatz und im Segment Mobility werden neben der Ausweitung etablierter Automotive-Lösungen auf Commercial Vehicles aktuell mehrere zukunftsträchtige Entwicklungsprojekte verfolgt unter anderem für E-Bikes oder den maritimen Bereich. Insgesamt bleibt die gesamtwirtschaftliche Situation jedoch herausfordernd, der Auftragsbestand lag zum Ende des ersten Halbjahres mit EUR 76,7 Mio. unter dem Vorjahreswert (30.06.2024: 82,3 Mio.).

Den Halbjahresbericht mit den detaillierten Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 wird die InTiCa Systems SE planmäßig am 08.08.2025 veröffentlichen.

InTiCa Systems SE

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

