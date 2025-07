Eurobattery Minerals unterzeichnet eine Vereinbarung mit Tungsten San Juan S.L. über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Wolframmine San Juan in Galicien, Spanien

EQS-Media / 14.07.2025 / 08:30 CET/CEST



Stockholm, 14. Juli 2025– Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan S.L. („TSJ“) – Eigentümerin des Wolframprojekts San Juan in Galicien im Norden Spaniens – hinsichtlich einer geplanten Erstinvestition von Eurobattery Minerals in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro für einen 51-prozentigen Anteil an TSJ auf vollständig verwässerter Basis getroffen hat. Die Investition ist als Erwerb von Stammaktien an TSJ strukturiert und von Eurobattery Minerals in vier Tranchen zu zahlen – wobei 100.000 EUR bei Unterzeichnung der Vereinbarung gezahlt wurden, 100.000 EUR im dritten und vierten Quartal 2025 und 1,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026. Gemäß der Vereinbarung kontrolliert Eurobattery Minerals seit der Zahlung der ersten Tranche eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent am Wolfram-Projekt San Juan. Die geplante Investition von insgesamt 1,5 Millionen Euro in TSJ soll für den Bau einer Pilot-Aufbereitungsanlage und die Aufnahme des Bergbaubetriebs verwendet werden. Das San Juan Wolfram-Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge, um mit der Bergbauproduktion zu beginnen, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem weltweit führenden österreichischen Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe. Da TSJ bereits einen spezialisierten und zuverlässigen europäischen Käufer für das geförderte Mineral gesichert hat, kann TSJ im Jahr 2026 mit der Lieferung von Wolframmaterial nach Europa beginnen. Mit dieser Investition wird TSJ voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Cashflow generieren. Die Vereinbarung mit TSJ ist Teil der vorherigen unverbindlichen Absichtserklärung zwischen Eurobattery Minerals und TSJ, die am 7.Mai 2024 kommuniziert wurde, jedoch mit neu ausgehandelten und günstigeren Investitionsbedingungen für das Unternehmen.

„Endlich eine Vereinbarung für ein kurzfristig Cashflow generierendes Projekt abzuschließen, ist für Eurobattery Minerals ein entscheidender Moment. Zum ersten Mal entwickeln wir uns von einem reinen Explorations- und Entwicklungsunternehmen zu einem Unternehmen mit echtem zukünftigen Umsatzpotenzial. Dieser Wandel stärkt nicht nur unsere finanzielle Basis, sondern beschleunigt auch unsere Fähigkeit, in unsere Kernaktivitäten im Bereich Batteriemineralien zu reinvestieren. Er ist ein wichtiger Schritt, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen und uns als widerstandsfähigeres, wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen zu etablieren“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Die San Juan-Mine befindet sich in der Nähe von dem Dorf A Gudiña – in der Provinz Ourense in Galicien, Spanien. Diese Wolfram-Lagerstätte ist seit den 1970er Jahren bekannt, wurde jedoch erst Mitte der 1980er Jahre untersucht, als umfangreiche Feldarbeiten in dem Gebiet durchgeführt wurden, darunter geologische Kartierungen und Aufschlussgrabungen. Diese Arbeiten ergaben hohe Gehalte an Wolframtrioxid (WO3) in der Größenordnung von 2 Prozent in den erkannten Aufschlüssen.

Die nachgewiesenen Erzreserven der Lagerstätte wurden durch Kernbohrungen bestätigt und belaufen sich auf geschätzte 60.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,3 % WO₃. Das geologische Potenzial für ein viel größeres Reservoir ist hoch, aber alle zusätzlichen Ressourcen müssen durch weitere Erkundungen bestätigt werden.

Einführung und Kernpunkte der TSJ-Investition und des Projekts:

Am 7. Mai 2024 gab Eurobattery Minerals bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit Tungsten San Juan S.L. bezüglich einer Investition in TSJ unterzeichnete. Als Teil der vorherigen unverbindlichen Absichtserklärung mit TSJ kann Eurobattery Minerals heute bekannt geben, dass das Unternehmen und TSJ eine Vereinbarung zu überarbeiteten Bedingungen gegenüber der vorherigen Absichtserklärung geschlossen haben. Diese betrifft eine Investition in TSJ in vier Tranchen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro für einen Eigentumsanteil von 51 Prozent an TSJ auf vollständig verwässerter Basis.

Eurobattery Minerals wird 1,5 Mio. Euro in TSJ investieren und damit einen Anteil von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis erwerben. Die erste Zahlung in Höhe von 100.000 Euro erfolgte bei Vertragsunterzeichnung.

Ab der ersten Tranchenzahlung in Höhe von 100.000 Euro kontrolliert das Unternehmen 51 Prozent der Stimmrechte an TSJ.

Die Investition ist als Stammaktien von TSJ strukturiert und der gesamte Investitionsbetrag würde in erster Linie für die Planung und den Bau einer Pilotverarbeitungsanlage sowie als Betriebskapital für die Aufnahme des Bergbaubetriebs, einschließlich der Produktion, verwendet werden.

Mit dieser Investition auf 1,5 Mio. Euro, wird TSJ voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Cashflow generieren. Weitere Explorationen oder Bohrungen sind nicht erforderlich, um einen positiven Cashflow zu generieren.

Das Bergbauprojekt San Juan für Wolfram verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge, um mit der Bergbauproduktion zu beginnen, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem weltweit führenden österreichischen Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe.

Die Investition von Eurobattery Minerals in Kombination mit der Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG wird es TSJ ermöglichen, im zweiten Halbjahr 2026 mit der Lieferung von Wolframmaterial nach Europa zu beginnen.

Die Bareinlage des Unternehmens ist in vier Tranchen zahlbar. Die ersten 100.000 EUR wurden bereits im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der Vereinbarung mit TSJ ausgezahlt. Die restlichen drei Tranchenzahlungen werden wie folgt ausgezahlt:

Q3-2025: 100.000 Euro

Q4-2025: 100.000 Euro

Q1-2026: 1,2 Mio. Euro

Das Unternehmen beabsichtigt, die letzte Tranchenzahlung in Höhe von 1,2 Mio. Euro im Januar 2026 abzuschließen.

Wolfram ist ein wichtiger Rohstoff mit mehreren einzigartigen Eigenschaften wie hoher Dichte, Härte und Hitzebeständigkeit. Wolfram wird häufig in der Industrie und in vielen anderen wichtigen Sektoren eingesetzt, beispielsweise in der Verteidigung, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik und im Energiebereich. Da Wolfram ein entscheidender Rohstoff für die Verteidigungsindustrie ist, ist es für Europa wichtig, inländische oder verbundene Wolframquellen zu erschließen, um kritische Verteidigungsfähigkeiten zu sichern und Schwachstellen durch Versorgungsunterbrechungen auszugleichen, die die nationale Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft direkt gefährden könnten. Die außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften des Minerals machen es zu einer absolut unverzichtbaren Ressource für die moderne Industriewirtschaft.

Wolfram ist ein äußerst lukratives Rohstoffprodukt und hat im Zeitraum zwischen 2023 und 2025 einen stabilen Preis zwischen 250 und 350 USD pro Tonneneinheit („MTU“) gehalten, was zur wirtschaftlichen Rentabilität des Projekts beiträgt. Seit Januar 2025 ist der Wolframpreis um mehr als 40 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei 460 USD/MTU (Stand: Mitte Juli 2025).

Die vorbereitenden Arbeiten in der Wolframmine San Juan werden im Juli 2025 beginnen. Der Abbau erfolgt ohne Sprengungen und es kommt moderne Technologie auf Basis gravimetrischer Verfahren zum Einsatz. Bestehende Anlagen werden für den Bau einer Pilot-Aufbereitungsanlage genutzt. Die Industrieanlagen werden saniert, und der Betrieb soll im zweiten Halbjahr 2026 aufgenommen werden.

Das Unternehmen möchte Teil einer vollständig rückverfolgbaren Lieferkette für verantwortungsvoll gewonnene Mineralien sein, die in Europa für Europa produziert werden. Eurobattery Minerals verpflichtet sich bei allen Projekten des Unternehmens zu höchsten Nachhaltigkeits- und Verantwortungsstandards und das Bergbauprojekt San Juan bildet hier keine Ausnahme.

Für weitere Informationen ist dieser Pressemitteilung ein ausführlicher technischer Bericht beigefügt. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Bericht nur auf Englisch verfügbar ist.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Eurobattery Minerals AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung offenlegen muss. Die Informationen wurden durch die unten genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung am 14. Juli 2025 um 08:30 Uhr MESZ bereitgestellt.

