dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.07.2025 - 15.15 Uhr

JPMorgan verdient etwas mehr als gedacht

NEW YORK - Die US-Großbank JPMorgan hat sich im zweiten Quartal dank Schwankungen an den Kapitalmärkten besser geschlagen als erwartet. Die gesamten bereinigten Erträge gingen im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 45,7 Milliarden US-Dollar zurück (39,1 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Je Aktie verdiente JPMorgan 5,24 Dollar und damit 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten allerdings mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet.

Nvidia-Chef: Dürfen wieder KI-Chips nach China liefern

PEKING - Nach monatelangen Exportbeschränkungen darf der US-Techriese Nvidia seine für China konzipierten KI-Chips wieder in der Volksrepublik verkaufen. "Ich kündige an, dass uns die US-Regierung Genehmigungen erteilt hat, Lizenzen für die Auslieferung von H20 zu beantragen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang vor chinesischen Journalisten. Nvidia werde also wieder anfangen, H20-Chips auf dem chinesischen Markt zu verkaufen, erklärte er.

ROUNDUP: Thyssenkrupp Nucera etwas zuversichtlicher für operatives Ergebnis

DORTMUND - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera schätzt seine Ergebnisaussichten etwas besser ein. In dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen minus 7 und plus 7 Millionen Euro landen, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag überraschend mit. Die Dortmunder hatten zuvor eine Bandbreite beim operativen Ergebnis von minus 30 bis plus 5 Millionen angepeilt, nachdem im Vorjahr ein operativer Verlust von 14 Millionen angefallen war.

ROUNDUP/DocMorris und Redcare: Zulassung für CardLink bis Anfang 2027 verlängert

ZÜRICH - Patienten in Deutschland können elektronische Rezepte bei den Online-Apotheken Redcare Pharmacy und DocMorris auch während der Übergangszeit zu einer neuen Abwicklungsinfrastruktur einlösen. Die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik habe die Zulassung für die in die App integrierte CardLink-Lösung bis Ende Januar 2027 verlängert, teilte DocMorris am Dienstagmorgen mit. Von Redcare hieß es, dass das Unternehmen über seinen Technologiepartner die Bestätigung erhalten habe, dass die Gematik die CardLink-Lizenz in Deutschland bis zum 31. Januar 2027 (zuvor 31. März 2026) verlängert habe.

ROUNDUP: Schwacher Dollar bremst Telekomausrüster Ericsson - Aktie verliert

STOCKHOLM - Der Telekomausrüster Ericsson hat im zweiten Quartal den schwachen Dollar zu spüren bekommen. Der Umsatz fiel um 6 Prozent auf 56,1 Milliarden schwedische Kronen (5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Stockholm mitteilte. Wechselkursbereinigt und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen außer Acht gelassen, wäre der Erlös allerdings um zwei Prozent geklettert. Amerika ist der größte Markt für Ericsson. Die Aktie fiel, weil Börsianer auch mit dem Ergebnis nicht gänzlich zufrieden waren.

Führungswechsel bei Rio Tinto: Simon Trott wird neuer Unternehmenschef

LONDON - Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto bekommt einen neuen Unternehmenschef aus seinen eigenen Reihen. Der Verwaltungsrat habe den Leiter des Eisenerzgeschäfts Simon Trott als neuen Vorstandsvorsitzenden bestimmt, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Trott soll am 25. August mit der Leitung des Bergbaukonzerns beginnen. Er folgt auf Jakob Stausholm, der Rio Tinto gut viereinhalb Jahre geleitet hat. Im Mai hatte Stausholm seinen Rücktritt im Laufe dieses Jahres angekündigt.

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

MÜNCHEN/FRANKFURT AM MAIN - Der US-amerikanische Software-Riese Oracle will in den kommenden fünf Jahren in Deutschland zwei Milliarden US-Dollar investieren. Damit will er der wachsenden Nachfrage nach Anwendungen Künstlicher Intelligenz und nach Cloud-Infrastruktur gerecht werden. Die Summe von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro wird in großen Teilen in die Rhein-Main-Region fließen. Im Großraum Frankfurt soll die Cloud-Infrastruktur von Oracle ausgebaut und Kapazitäten für Anwendung der künstlichen Intelligenz erheblich erweitert werden.

