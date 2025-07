GNW-News: Neue Wissenschaft der Übermenschen: BioSportT KI-System erschließt das verborgene Potenzial von Sportlern

^CALGARY, Alberta, und NEW YORK, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem Schritt, der eine neue Ära in der Sicherheit und Leistungswissenschaft von Sportlern einläutet, hat The BioSport(TM) Health Inc, ein Unternehmen für Präzisionsgesundheitstechnologie, heute seinen globalen Beirat vorgestellt - eine vielfältige Gruppe aus Spitzensportlern, Wissenschaftlern und Finanzfachleuten, die das Unternehmen bei der Einführung seiner neuen globalen Plattform im Herbst 2025 unterstützen wird. In der Welt des Spitzensports, in der es um viel geht, kann ein einziger, unsichtbarer biologischer Makel über Triumph oder Tragödie entscheiden. Ein verstecktes Herzrisiko. Eine anhaltende Entzündung. Eine genetische Veranlagung für Verletzungen. Diese stillen Bedrohungen haben vielversprechende Karrieren und Leben beendet - manchmal live im Fernsehen, vor Millionen von Zuschauern. Trotz jahrzehntelanger Fortschritte in den Bereichen Training, Sportmedizin und Wearables sind Sportler in den USA und weltweit immer noch mit denselben wiederkehrenden Problemen konfrontiert: Verletzungen durch Überanstrengung, Herzkomplikationen und unbekannte körperliche Stärken oder Schwächen. Trainer schätzen Erholungszeiten häufig nur. Die Teamauswahl basiert auf Leistungsmetriken, die nur oberflächlich sind. Selbst Spitzensportler wissen selten, wozu ihr Körper wirklich in der Lage ist - oder wie sie dieses biologische Geschenk bewahren können. Die Plattform von BioSport(TM) basiert auf Genomik, Mikrobiomanalyse und künstlicher Intelligenz und verspricht, einige der dringendsten und hartnäckigsten Probleme im Sportbereich anzugehen: * Überlastungsverletzungen, darunter Kreuzbandrisse, Muskelzerrungen und Ermüdungsbrüche. * Plötzliche kardiologische Ereignisse, nach wie vor die häufigste Todesursache bei Sportlern während eines Wettkampfs. * Ungleichheiten bei der Auswahl von Sportlern, bedingt durch veraltete Leistungskriterien. * Und das weit verbreitete mangelnde Bewusstsein für das wahre biologische Potenzial eines Athleten. ?Trotz aller Technologie am Spielfeldrand brechen Sportler immer noch zusammen", so Dr. Anmol S. Kapoor, Kardiologe und Gründer von Kapoor Wealth Partners, einer Vermögensberatungs- und Investmentfirma der nächsten Generation aus Abu Dhabi. ?Wir haben Symptome behandelt und Genesungszeiten geschätzt. Was wir benötigen, ist ein biologischer Entwurf - eine maßgeschneiderte Betreuung, die auf den individuellen körperlichen Voraussetzungen jedes Athleten basiert. Genau das bietet The BioSport(TM)." Eine Präzisionsplattform für die Zukunft des Sports Das Herzstück der BioSport(TM)-Plattform ist der BioFit Score, ein zum Patent angemeldetes Tool, das über 15.000 menschliche Genvarianten zusammen mit Daten zum Darmmikrobiom analysiert, um Folgendes zu bewerten: * Verletzungsrisiko * Erholungskapazität * Herzvorerkrankungen * Ausdauer und Leistungspotenzial * Marker für psychischen Stress * Hormonelle und Entzündungszustände Diese Informationen werden von PanOmiQ(TM) von BioAro Inc., der weltweit schnellsten KI-gestützten MultiOmics-Plattform, synthetisiert, mit Daten von Wearables (HRV, Schlaf, Arbeitsbelastung) integriert und über benutzerfreundliche Dashboards und mobile Apps für Sportler bereitgestellt. Das Ziel: Athleten, Trainern und medizinischen Teams die Möglichkeit zu geben, präzise Entscheidungen in Echtzeit in Bezug auf Training, Ernährung, Erholung und Risiken zu treffen. Mithilfe von KI und Daten aus Wearables wandelt The BioSport(TM) diese Daten in Echtzeitberichte und Empfehlungen um. Das Ergebnis? Trainer und Sportler können Trainingsbelastungen anpassen, Warnsignale erkennen und die Ernährung auf Grundlage der individuellen Biologie des Sportlers optimieren - nicht anhand allgemeiner Formeln. ?Stellen Sie sich das wie ein GPS für Ihren Körper vor", erklärt Patrick

Kirkwood, CEO von The BioSport(TM) Health Inc. ?Wir geben Sportlern einen Fahrplan

an die Hand, mit dem sie ihre Höchstleistung erreichen und Fallstricke vermeiden können." Globale Experten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Sport, Wissenschaft und Strategie Um diese ehrgeizige Markteinführung zu unterstützen, hat The BioSport(TM) einen hochkarätigen gobalen Beratungsausschuss (https://thebiosport.com/advisory- board/) ernannt: * Grant Fuhr - NHL-Hall-of-Fame-Torwart und fünffacher Stanley-Cup-Sieger * Christina Nathalie Smith, OLY - Olympische Bob-Pionierin * Nik Lewis - Mitglied der CFL Hall of Fame und Rekordhalter für die meisten gefangenen Pässe * Paul O'Donoghue - Unternehmer im Bereich Energie und Technologie, Unternehmensstratege * H.E. Prof. Dr. Zahid Haque - Globaler Sportdiplomat und Anti-Doping- Befürworter * Kurt Soost, CFA - Erfahrener Investmentmanager und Kapitalmarktexperte * Nick Wilson, OLY - Olympionike und Hochleistungsstratege ?Dies ist eine Plattform, die Leben verändert", so Grant Fuhr, Torwart in der NHL Hall of Fame, der selbst den Druck des Spitzensports aus erster Hand erfahren hat. ?Es geht nicht nur um Leistung - es geht darum, Risiken zu erkennen, bevor es zu spät ist. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Sportler sind jetzt drauf angewiesen. BioSport(TM) ist die Innovation, die ich mir gewünscht hätte, als ich noch aktiv war." Trotz der zunehmenden Verbreitung von Wearables, Trainings-Apps und Sportwissenschaftslabors gibt es einen großen blinden Fleck: die biologische Individualität. Aktuelle Daten der US-Sportmedizin belegen Folgendes: * Überlastungsverletzungen machen über 35 % der sportbedingten Arztbesuche aus. * Der plötzliche Herztod ist nach wie vor die häufigste Todesursache bei jugendlichen Sportlern, insbesondere bei Sportarten mit hoher Intensität. * Eine frühe Spezialisierung wurde in direktem Zusammenhang mit Burnout und chronischen Schmerzen im späten Jugendalter festgestellt. ?In der menschlichen Biologie gibt es keine Einheitslösungen", so Patrick Kirkwood. ?Zwei Sportler können auf dem Papier identisch aussehen, aber einer von ihnen könnte biologisch anfällig für Verletzungen oder Herzbelastungen sein. Aus diesem Grund ist diese Plattform so wichtig - sie bringt Klarheit in das Chaos." Das Unternehmen strebt danach, einen neuen globalen Standard im Bereich Sportgesundheit zu setzen, nicht nur für Profisportler, sondern auch für Jugendliche, Amateure und Hochschulsportler. Die BioSport(TM)-Plattform wird derzeit in ausgewählten Profivereinen, olympischen Trainingszentren und Jugendakademien getestet. Die vollständige Markteinführung ist für Herbst 2025 geplant und zielt auf Märkte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum ab. Zu den Funktionen der Plattform gehören: * Genom- und Mikrobiom-Testkits (für den Einsatz in der Klinik oder zu Hause) * KI-integrierte Dashboards für Sportler und Trainer * Mobile Apps für personalisierte Erholung und Planung * Ärzteportale und Zugang zu Telekonsultationen mit Genomikspezialisten * Integration in Wearables für kontinuierliche Leistungsüberwachung ?The BioSport(TM) ist nicht nur ein Gesundheitsinstrument, sondern ein Sicherheitsnetz für Personen mit hohem Risiko", fügte Dr. Kapoor hinzu. ?Wir gestalten eine Zukunft, in der niemand aufgrund von vermeidbaren Umständen benachteiligt wird."

The BioSport(TM) unterstützt Sportler nicht nur dabei, Goldmedaillen zu gewinnen,

sondern auch dabei, ihre Karriere, ihre Träume und ihre Zukunft zu sichern. Es geht um ?Powering Superhumans(TM)" Über The BioSport(TM) The BioSport(TM) ist ein in Kanada und den USA ansässiges Unternehmen für Sportgesundheitstechnologie der nächsten Generation, das sich auf die Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit von Sportlern durch Genomik, Mikrobiom-Intelligenz und KI-gestützte Personalisierung konzentriert. Die Plattform wird durch proprietäres geistiges Eigentum, globale Partnerschaften und die Vision unterstützt, einen neuen globalen Standard für Gesundheitsdaten von Sportlern zu schaffen. The BioSport(TM)-Markenbotschafterin Hayden Mayeur Zweifacher Weltmeisterschaftsmedaillengewinner und amtierender kanadischer Meister im Massenstart der Herren Medienkontakt media@theBioSport.com (mailto:media@theBioSport.com) www.theBioSport.com (http://www.thebiosport.com/) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cf136e9- 2de5-4dbf-9cf1-91b3d4a6ff73 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d90ca089-d861-4ad1-aa94- a106e3bb5f1b °