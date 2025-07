EQS-News: The Platform Group AG: Ausbau des französischen Luxusmarktplatzes

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Düsseldorf, 17.Juli 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die mehrheitliche Beteiligung der Gesellschaft Joli Closet Paris, Frankreich, erfolgreich abgeschlossen. Joli Closet ist eine Plattform für gebrauchte Luxusprodukte in den Bereichen Mode, Handtaschen, Schuhe sowie Uhren. Es werden über 220.000 Produkte auf der Plattform gelistet, der Durchschnittswarenkorb beträgt 750 Euro. Mehrere tausend Händler verkaufen ihre Produkte über die Plattform. In Paris werden durch eigene Mitarbeiter die Qualitäts- und Echtheitskontrolle vorgenommen.

Per August werden die Plattformangebote von fashionette, Winkelstraat sowie Chronext mit Joli Closet verbunden. Dadurch wird künftig der Bereich Vintage-Luxusprodukte zu einer signifikanten Umsatzausweitung bei The Platform Group AG beitragen. Insbesondere die Bereiche Luxusuhren, Handtaschen und Kleidung stehen bei den gemeinsamen Plattformaktivitäten im Vordergrund. Stärkste Marken der künftigen Plattformverbindung sind Louis Vuitton, Rolex, Christian Dior, Chanel sowie Hermès. Darüber hinaus ist geplant, den Bereich Optik bei Joli Closet deutlich auszubauen, dies mit den Marken Fendi, Loewe, D&G, Chanel sowie Prada.

Frederic von Borries, CPO der The Platform Group AG: „Mit dem Ausbau von Joli Closet Paris verstärken wir unsere Aktivitäten im Bereich der gebrauchten Luxusgüter, ein Markt mit weltweit über 40 Mrd. Euro Volumen. Das bisherige Angebotvolumen auf der Plattform möchten wir künftig um mindestens 50 % steigern und dabei profitable Plattformverkäufe zusammen mit fashionette, Winkelstraat sowie Chronext zu ermöglichen. Insbesondere der Uhrenbereich sowie die Optiksparte werden hier künftig deutliche Ergebnisbeiträge erzielen.“

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

