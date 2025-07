Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG 22.07.2025 / 16:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.07.2025 Kursziel: 9,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Trotz gesenkter Prognose: Wachstum bei Mio Mio unterstreicht Potenzial der Markenstrategie Die am 21.07. veröffentlichten vorläufigen Halbjahreszahlen der Berentzen-Gruppe AG verdeutlichen die weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen im deutschen Spirituosenmarkt. Mit Erlösen von 79,9 Mio. EUR (H1/2024: 88,4 Mio. EUR; bereinigt: 84,7 Mio. EUR), einem EBIT von 3,2 Mio. EUR (H1/2024: 5,1 Mio. EUR) sowie einem EBITDA von 7,4 Mio. EUR (H1/2024: 9,4 Mio. EUR) musste das Unternehmen Rückgänge in den zentralen Finanzkennzahlen hinnehmen und die Jahresziele nach unten anpassen. [Tabelle] Markenspirituosen mit Einbußen: Ursächlich für schwache Abschneiden im zweiten Quartal ist das Segment Spirituosen, wo neben der Marke Puschkin nun auch die Marke Berentzen unter Druck geriet. Die anhaltende Konsumzurückhaltung, kombiniert mit dem vollständigen Ausbleiben von Vermarktungsaktionen im Discount-Einzelhandel, führte zu einem spürbaren Absatzrückgang. In Verbindung mit erhöhten Marketingaufwendungen wirkte sich dies deutlich negativ auf das operative Ergebnis im Segment Spirituosen aus. Positiver Trend bei Mio Mio dauert an: Auf der positiven Seite konnte Mio Mio mit einem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr von +13,2% erneut als dynamischer Wachstumstreiber überzeugen. Die Marke bestätigt damit ihre Relevanz im wachstumsstarken Markt für Erfrischungsgetränke. Die gezielten Marketinginvestitionen zeigen erste Wirkung - auch wenn sie das Ergebnis kurzfristig belasten, dürften sie sich mittel- bis langfristig positiv auf Marktdurchdringung und Profitabilität auswirken. Die Positionierung dieser Marke als zentraler Bestandteil der strategischen Diversifikation erweist sich somit weiterhin als richtiger Schritt. Auch im Segment Handelsmarken-Spirituosen wurden zweistellige Umsatzzuwächse erzielt, vor allem bei den wachstumsrelevanten Premium- und Mediumqualitäten. Ausblick gesenkt: Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im ersten Halbjahr hat der Konzern seine Jahresprognose angepasst. Während der Umsatz nunmehr zwischen 172 und 178 Mio. EUR (zuvor: 180-190 Mio. EUR) liegen dürfte, wird für das EBIT ein Wert zwischen 8,0 und 9,5 Mio. EUR (zuvor: 10 bis 12 Mio. EUR) avisiert. Die neue Prognose impliziert, dass die Ergebniskennzahlen im zweiten Halbjahr in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen sollten - mit weiterhin starken Impulsen von Mio Mio sowie Erholungstendenzen bei Berentzen und Puschkin. Fazit: Auch wenn die konjunkturelle Lage insbesondere den Spirituosensektor kurzfristig belastet, bleibt die strategische Positionierung der Berentzen-Gruppe aussichtsreich. Die Erfolge bei Mio Mio sowie die Wachstumsimpulse im Private-Label-Geschäft zeigen, dass das Unternehmen flexibel auf Marktveränderungen reagiert und neue Potenziale erschließen kann. Wir erneuern unser Kaufen-Votum bei einem auf 9,00 EUR reduzierten Kursziel. 