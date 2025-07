EssilorLuxottica – Brillenkonzern mischt dank META-Kooperation im Zukunftsmarkt für Smart-Glasses ganz vorne mit!

Werbung

Smarte Datenbrillen erobern den Massenmarkt – EssilorLuxottica profitiert von META-Kooperation!

Smart-Glasses sind dank zahlreicher neuer Features längst mehr als nur ein beliebtes Gadget für Technik-Freaks. Dank zahlreicher innovativer Funktionen entwickeln sich Smart-Glasses zunehmend zu einem massentauglichen Lifestyle-Produkt mit enormem Marktpotenzial. Mit dem Social-Media-Giganten META an der Seite hat EssilorLuxottica gute Chancen, sich als einer der führenden Anbieter in diesem attraktiven Zukunftsmarkt zu positionieren. In Kooperation mit dem Social-Media-Konzern hatte EssilorLuxottica bereits 2019 mit „Ray Ban Stories“ ein erstes Modell dieser smarten Datenbrillen auf den Markt gebracht, wobei man dank zahlreicher neuer Features, die dem Nutzer im Alltag das Leben erleichtern, auf große Resonanz stieß. So lassen sich beispielsweise mithilfe der beiden im Brillengestell integrierten Minikameras per Sprachsteuerung kurze Video-Clips oder Fotos aufnehmen, die man anschließend per App über Facebook, WhatsApp oder Instagram teilen kann. Dank der ebenfalls in der Brillenfassung eingearbeiteten Lautsprecher kann man sich unterwegs Musik und Podcasts anhören oder Telefonate führen, ohne auf das Smartphone angewiesen zu sein. Mit neuen Modellen wie Ray-Ban Meta AI Glasses oder Oakley Meta mit dem integrierten KI-Assistenten Meta AI, der in Echtzeit Fragen beantwortet oder Informationen bereitstellt, konnte man seine dominierende Marktposition zuletzt weiter ausbauen. Mit der Anfang Februar 2025 von der FDA erteilten Zulassung für die neueste Generation der Nuance Audio Glasses adressiert man ein neues Wachstumssegment. Die Nuance Audio Glasses eignen sich für Personen, die an leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit leiden, und sind mittlerweile auch in der EU zugelassen. Künftig werden EssilorLuxottica und META bei der Entwicklung neuer intelligenter Datenbrillen wohl noch enger zusammenarbeiten. Denn der Social-Media-Konzern hat sich Ende Juli mit knapp 3 % an Essilor/Luxottica beteiligt, und will seine Beteiligung mittelfristig wohl auf knapp 5 % ausbauen. Damit haben EssilorLuxottica und META gute Chancen, ihre dominierende Marktposition in diesem Zukunftsmarkt weiter auszubauen, was mittelfristig exzellente Wachstumschancen verspricht. Denn laut einer Analyse von GrandView Research dürfte der Markt für Smart Glasses bis 2030 um 27,3 % p.a. wachsen.

EssilorLuxottica überzeugt mit starkem Jahresauftakt – Smart-Glasses avancieren zum Kassenschlager!

Auch im eigentlichen Kerngeschäft hellen sich die Aussichten für EssilorLuxottica weiter auf. Da EssilorLuxottica mit bekannten Marken wie RayBan, Oakley und diversen Lizenzprodukten bekannter Labels (Porsche, Prada, D&C, Michael Kors u.v.m.) zu den dominierenden Playern im gehobenen Preissegment gehört, profitiert man aktuell auch von der insgesamt robusten Konsumnachfrage vor allem in Europa und den USA. Dies belegen die zuletzt vorgelegten Zahlen für das 1. Quartal. Demnach kletterten die Umsatzerlöse um 8,1 % auf 6,85 Mrd. Euro, während der wechselkursbereinigte Umsatz um +7,3 % zugelegt hatte, womit man die Konsenserwartungen relativ deutlich übertreffen konnte. Besonders markante Zuwächse hatte man vor allem bei Sonnenbrillen zu verzeichnen, wobei die Absätze hier aufgrund des Booms in der Touristik- und Reisebranche im Q1 in einigen Regionen wie Europa und Asien/Pazifik prozentual zweistellig zulegen konnten. Zu verdanken hatte EssilorLuxottica das starke Ergebnis im 1. Quartal auch dem Erfolg der neuen Ray-Ban Meta-Smart-Glasses. Konkrete Absatzzahlen nannte der Branchenprimus zwar nicht. Allerdings verzeichnete man nicht nur in Kernmärkten wie der EMEA-Region im Auftaktquartal „solide Absatzzuwächse“, während die neuen Smart-Glasses in der Region Asien/Pazifik im Auftaktquartal zu den Verkaufsschlagern bei EssilorLuxottica gehört hatten. Auch in Nordamerika stieß man auf unerwartet hohe Resonanz, wobei Sondereditionen wie die „Ray-Ban Meta x Coperni“ binnen weniger Stunden ausverkauft waren.

EssilorLuxottica will Wachstumskurs weiter fortschreiben!

Auch mittelfristig sieht sich EssilorLuxottica nicht zuletzt auch dank der Smart-Glasses-Kooperation mit META weiter auf Wachstumskurs und will Umsatz und Ergebnis in den kommenden Jahren nachhaltig verbessern. So peilt der Brillenkonzern bis 2026 ein bereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich an, wobei der Gesamterlös auf Konzernebene in 2026 bei 27 bis 28 Mio. Euro erwartet wird. Auch die operative Gewinnmarge soll bis 2026 auf 19 bis 20 % verbessert werden. Im abgelaufenen Fiskaljahr 2024 hatte EssilorLuxottica mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 6,0 % auf 26,51 Mrd. Euro bereits sehr stark abgeschnitten, während der bereinigte operative Gewinn um überproportional um 9,4 % auf 4,178 Mrd. Euro anzog. Die bereinigte operative Marge konnte dabei um 50 Basispunkte auf 17,0 % verbessert werden. Da sich die Konsumnachfrage in vielen wichtigen Endmärkten wie China weiter erholt, sollte EssilorLuxottica seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortschreiben können. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens nach einem Gewinn von 7,37 Euro je Aktie in 2025 im kommenden Jahr bereits mit einem EPS von 8,31 Euro, während für 2027 laut FactSet bereits ein EPS von 9,25 Euro erwartet wird.

Stand: 22.07.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion