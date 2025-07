Vossloh schlägt Erwartungen im Tagesgeschäft

(dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnik-Konzern Vossloh hat im zweiten Quartal sein operatives Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Der Vorstand gibt sich zudem trotz eines Auftragsminus zuversichtlich: "Die anhaltend positive Dynamik im Bahninfrastrukturmarkt, unterstützt durch weltweite Investitionsprogramme, lässt uns mit großer Zuversicht auf die nächsten Jahre blicken", sagte Konzernchef Oliver Schuster laut Mitteilung am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Werdohl. Er bestätigte die Jahresprognose.

Der Auftragseingang von Vossloh ging in den drei Monaten bis Ende Juni um fast ein Drittel gegenüber dem besonders hohen Vorjahreswert auf rund 285 Millionen Euro zurück. Der Umsatz stieg derweil um 13,5 Prozent auf fast 332 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit knapp 38 Millionen Euro sogar noch etwas mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisse fielen damit besser aus, als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten. Das auf die Aktionäre entfallene Ergebnis wiederum ging um 12 Prozent zurück auf gut 24 Millionen Euro, was nicht zuletzt an Steuerzahlungen lag./lew/mis