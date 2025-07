GNW-News: Doosan Fuel Cell startet Serienproduktion von Brennstoffzellen-Systemen mit Ceres-Technologie

^* Wichtiger Meilenstein für die Partnerschaft zwischen Ceres und Doosan * Die Brennstoffzellensysteme zielen auf die boomenden Zukunftsmärkte rund um KI, Rechenzentren und gewerbliche Energieversorgung. HORSHAM, Vereinigtes Königreich, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceres Power Holdings plc (CWR.L, ?Ceres" oder das ?Unternehmen"), ein führender Entwickler sauberer Energietechnologien, und die Doosan Corporation geben gemeinsam bekannt, dass Doosan Fuel Cell mit der Serienproduktion von Brennstoffzellenstapeln auf Basis der Festoxidtechnologie von Ceres begonnen hat. Die Produktion erfolgt im hochmodernen Werk von Doosan Fuel Cell in Südkorea, das über eine Jahreskapazität von 50 Megawatt verfügt. Der Produktionsstart markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Partnerschaft: Doosan ist der erste strategische Lizenzpartner von Ceres, der mit dieser Technologie in die industrielle Fertigung einsteigt. Die von Doosan Fuel Cell hergestellten Brennstoffzellen, Stacks und Antriebssysteme werden zunächst an Kunden in Südkorea vermarktet. Die von Ceres entwickelten Brennstoffzellen werden in der hochmodernen Fabrik von Doosan Fuel Cell in der südkoreanischen Provinz Jeollabuk-do hergestellt, deren Bau im Jahr 2022 begonnen hat. Mit der Fertigstellung geht dort weltweit erstmals eine Anlage für metallgestützte Festoxid-Brennstoffzellen und -Systeme auf Ceres-Basis in Betrieb. Doosan Fuel Cell plant, seine ersten Festoxid- Brennstoffzellen noch vor Jahresende 2025 auf den Markt zu bringen. Der Fokus liegt auf stationären, dezentralen Energiesystemen - insbesondere für Anwendungsbereiche mit hohem und wachsendem Energiebedarf. Dazu zählen unter anderem Rechenzentren, in denen der rasante Aufstieg von KI-Anwendungen zu einem sprunghaften Anstieg des Stromverbrauchs geführt hat, der durch den Einsatz von Brennstoffzellen gedeckt werden kann. Weitere Anwendungsbereiche umfassen die Stabilisierung von Stromnetzen und Mikronetzen auf Basis erneuerbarer Energien durch Spitzenstromerzeugung, Stromversorgungssysteme für Gebäude und Hilfsstromlösungen für die Seeschifffahrt. Phil Caldwell, Chief Executive Officer von Ceres, dazu: ?Brennstoffzellen leisten einen entscheidenden Beitrag, um den weltweit wachsenden Energiebedarf zu decken, die Resilienz der Energieversorgung zu erhöhen und gleichzeitig die Dekarbonisierung voranzutreiben. Die Festoxid-Technologie von Ceres ist für diese Anforderungen ideal - sie bietet höhere Effizienz, niedrigere Kosten und eine besonders robuste Bauweise im Vergleich zu anderen Technologien. Der Start der Serienproduktion bei Doosan Fuel Cell ist ein wichtiger Schritt, um diese Technologie weltweit verfügbar zu machen." Doosoon Lee, Chief Executive Officer von Doosan Fuel Cell, erklärte: ?Brennstoffzellen als saubere Energielösung gewinnen zunehmend an Bedeutung - insbesondere als optimale Antwort auf neue Energieanforderungen, die durch KI- Anwendungen wie in Rechenzentren entstehen. Südkorea ist der weltweit führende Markt für Brennstoffzellentechnologie, und wir wollen die Einführung fortschrittlicher SOFC-Systeme (Solid Oxide Fuel Cells) gemeinsam mit Ceres weiter vorantreiben. Mit der Kommerzialisierung dieser Technologie und dem Ausbau der lokalen Produktion leisten wir einen aktiven Beitrag zum globalen Übergang in eine CO?-arme Zukunft - sowohl im gewerblichen Energiemarkt als auch in der maritimen Mobilität." Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ceres.tech (https://www.ceres.tech/) oder wenden Sie sich an: Ceres Power Holdings plc Telefon: +44 (0)7884 654179 Patrick Yau/ Merryl Black E-Mail:investors@cerespower.com (mailto:investors@cerespower.com) MHP Group (PR Adviser) Tel.: +44 (0) 7827 662831 Reg Hoare/James McFarlane/Matthew Taylor E-Mail:ceres@mhpgroup.com (mailto:ceres@mhpgroup.com) Über Ceres Ceres ist ein führender Entwickler sauberer Energietechnologien - insbesondere im Bereich der Brennstoffzellen zur Stromerzeugung und Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Mit seinem kapitalarmen Lizenzmodell hat Ceres erfolgreiche Partnerschaften mit einigen der weltweit größten Unternehmen aufgebaut, darunter Doosan, Delta, Denso, Shell, Weichai und Thermax. Die Festoxidtechnologie von Ceres trägt wesentlich zur Elektrifizierung globaler Energiesysteme bei und ermöglicht die effiziente Produktion von grünem Wasserstoff - ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung emissionsintensiver Industrien wie der Stahl- und Ammoniakherstellung sowie künftiger Kraftstoffe. Ceres ist an der Londoner Börse (LSE: CWR) notiert und wurde mit dem Green Economy Mark ausgezeichnet - einem Label für börsennotierte Unternehmen, die mehr als 50?% ihrer Umsätze aus nachhaltigen Aktivitäten generieren. Mehr Informationen finden Sie unter www.ceres.tech (https://www.ceres.tech/) oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ceres-power/). Über Doosan Fuel Cell. Doosan Fuel Cell ist eine Tochtergesellschaft der Doosan Group - dem ältesten Mischkonzern Südkoreas mit einer über 129-jährigen Unternehmensgeschichte. Als führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen mit eigener Technologie für die weltweit erste kommerzielle Brennstoffzelle bietet Doosan Fuel Cell umfassende Wasserstofflösungen an - darunter sowohl PAFC- (Phosphorsäure-Brennstoffzellen) als auch SOFC-Systeme (Festoxid-Brennstoffzellen). Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen, die die Entwicklung, Fertigung, Installation, den Betrieb und die Wartung von Schlüsseltechnologien für Brennstoffzellen wie Stacks und Systeme umfassen. Doosan Fuel Cell hat das weltweit erste und größte Wasserstoff-Brennstoffzellenkraftwerk errichtet und erweitert sein Geschäftsfeld kontinuierlich - über die stationäre Energieversorgung hinaus hin zur maritimen Mobilität durch neue Schiffsanwendungen. Das Unternehmen hat sich klar zur Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet und verfolgt das Ziel einer Netto-Null- Emissionsbilanz. Weitere Informationen finden Sie unter www.doosanfuelcell.com oder auf LinkedIn. 