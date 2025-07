Malaysia: Thailand und Kambodscha haben sofortige Feuerpause vereinbart

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Putrajaya (Reuters) -Thailand und Kambodscha haben sich auf eine sofortige Feuerpause geeinigt. Das teilte der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim am Montag nach Verhandlungen der beiden Gegner in Malaysia mit. Die Feindseligkeiten waren am vergangenen Donnerstag ausgebrochen und haben sich zu den schwersten Kämpfen zwischen den südostasiatischen Nachbarn seit mehr als einem Jahrzehnt ausgeweitet. Die Zahl der Todesopfer ist auf über 30 gestiegen, darunter mehr als 20 Zivilisten. Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 200.000 Menschen aus den Grenzgebieten in Sicherheit gebracht.

