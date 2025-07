EQS-News: VR Equitypartner veräußert seine Beteiligung an Zimmer & Hälbig an den VINCI-Konzern

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

VR Equitypartner veräußert seine Beteiligung an Zimmer & Hälbig an den VINCI-Konzern



29.07.2025 / 10:03 CET/CEST

Frankfurt am Main / Bielefeld, 29. Juli 2025. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) hat ihre signifikante Minderheitsbeteiligung an der Zimmer & Hälbig Holding („Zimmer & Hälbig“), einem führenden Spezialisten für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, veräußert. Käufer der Anteile ist die VINCI Energies, als Teil von VINCI, einem der weltweit führenden Konzerne für Bau, baunahe Dienstleistungen und Konzessionen.

Die im westfälischen Bielefeld beheimatete Zimmer & Hälbig ist ein deutschlandweit führender Anbieter im Bereich Planung, Installation und Wartung von Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik bzw. TGA im Nicht-Wohnungsbau. Das Unternehmen liefert das technische Know-how für die Projektplanung (Beratung, Technikauswahl, Bauplanung) und Installation von logistisch und technisch anspruchsvollen Kälte-, Klima,- und Lüftungssystemen. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigen energetischen Lösungen für komplexe Gebäude. Zimmer & Hälbig bedient vor allem stark wachsende bzw. konjunkturunabhängige Industrien wie z.B. Reinraum, Rechenzentren, Health Care oder den Public Sector und zeichnet sich durch eine dezentralisierte Aufstellung mit mehreren Standorten in Deutschland aus.

VREP war 2022 im Rahmen eines Management-Buy-out bei der inzwischen über 320 Mitarbeiter zählenden Zimmer & Hälbig eingestiegen und unterstützte das Management bei der konsequenten Umsetzung der aktiven organischen und anorganischen Wachstumsstrategie. Hierzu gehörten unter anderem der Ausbau auf derzeit sieben Standorte und neun Servicestützpunkte, die Erweiterung der Wertschöpfungskette durch die Gründung des neuen Bereiches Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Zukauf des Service- und Wartungsspezialisten Airtech GmbH in Tuttlingen im Oktober 2023. Zimmer & Hälbig wird in das Netzwerk von VINCI Energies Building Solutions mit 150 Geschäftseinheiten in Deutschland integriert und erweitert damit das Angebot an multitechnischen Lösungen für Gebäude.

„Zimmer & Hälbig hat sich dank seiner exzellenten Marktpositionierung und der hohen Qualität des Managements als äußerst erfolgreiches Unternehmen etabliert,“ erklärt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. „Das starke unternehmerische Engagement, die klare wirtschaftliche Orientierung und das tiefgehende Know-how des Teams haben maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Wir sind überzeugt, dass Zimmer & Hälbig gut für die Zukunft aufgestellt ist und mit VINCI Energies ein gutes Zuhause und einen starken Partner für die künftige Weiterentwicklung gefunden hat. "

Achim Henseler, Geschäftsführer von Zimmer & Hälbig ergänzt: „VREP war für uns seit 2022 der richtige Partner, um zentrale Wachstumsschritte erfolgreich umzusetzen – mit strategischem Know-how, operativer Unterstützung und einem klaren Blick für das Wesentliche. Die Zusammenarbeit war von Anfang an von Vertrauen und Professionalität geprägt. Wir bedanken uns herzlich dafür und freuen uns nun darauf, bei VINCI Energies den eingeschlagenen Kurs weiter fortsetzen.“

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Michael Vogt, Alexander Berninger, Markus Huber, Jens Schöffel und Patrick Heinze

Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

M&A: Carsten Burger, DC Advisory

Legal: Dr. Lars Laeger, ARQIS

Commercial: Matthias Müller, Deloitte

Financial: Florian Teuner, Deloitte

Tax: Marcus Roth, Deloitte

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

