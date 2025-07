Nachfrage nach Timberland und North Face treibt Geschäft von VF Corp an

Eine starke Nachfrage nach seinen Marken The North Face oder Timberland hat dem US-Bekleidungskonzern VF Corp im abgelaufenen Quartal überraschend starke Geschäfte beschert.

Der Umsatz habe sich von April bis Juni auf 1,76 Milliarden Dollar belaufen und damit über den Schätzungen der Analysten von 1,7 Milliarden Dollar gelegen, teilte das Unternehmen aus Denver im Bundesstaat Colorado, das auch Produkte etwa von Vans, Icebreaker oder Eastpak anbietet, am Mittwoch mit. Der bereinigte Verlust fiel mit 24 Cent pro Aktie ebenfalls besser aus als die Prognose der Analysten von minus 34 Cent je Anteilsschein. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um rund 15 Prozent zu.

Der Mode-Konzern, der sich in einer Umstrukturierung befindet, profitierte eigenen Angaben zufolge von einer gestiegenen Nachfrage sowie von geringeren Kosten für Werbeaktionen und Produkte. Neue Kollektionen hätten den Verkauf angekurbelt. So sei der Umsatz der Marke The North Face um sechs Prozent gestiegen, während Timberland nach Rückgängen im Vorjahr um elf Prozent zugelegt habe.

Die Geschäftsentwicklung wird jedoch von neuen US-Zöllen auf Waren aus Vietnam überschattet. Vietnam gehört zu den vier wichtigsten Produktionsländern von VF Corp. Das Unternehmen kündigte an, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Zölle abzumildern.