Trading-Chance Hormel Foods: Einstiegs-Chance

Werbung

Die heutige Trading-Chance ist ein Dividenden-Aristokrat, der seit 59 Jahren alljährlich seine Dividende erhöht. Hier gab es in den letzten drei Jahren eine kräftige Korrektur im Kurs, die die Aktie nunmehr an einen Support geführt hat, der einen Einstieg aus technischer Sicht attraktiv erscheinen lässt. Warum wir auch fundamental von einem mittel- bis langfristigen Engagement in dieser Aktie überzeugt sind, erklären wir im heutigen Artikel.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Hormel Foods?

Hormel Foods ist ein Lebensmittelproduzent. Das Unternehmen bedient zahlreiche Geschäftsfelder, wie zum Beispiel Meat and Poultry Products, Refrigerated Foods, Frozen Foods, Pantry Foods, Nutritional Products und Food Service. Im Segment Meat and Poultry Products bietet Hormel Foods ein breites Sortiment an Wurstwaren, Speck, Delikatessenfleisch, gekochtes Fleisch und Geflügelprodukte an. Die Produktpalette richtet sich sowohl an Verbraucher im Einzelhandel als auch an Großabnehmer wie Restaurants und Institutionen. Damit ist man breit aufgestellt, was stets von Vorteil ist. Das Segment Refrigerated Foods umfasst ein Sortiment an frischen, gekühlten Produkten, einschließlich Sandwiches, Wraps und anderen belegten Broten. Frozen Foods beinhaltet Tiefkühlprodukte wie Pizza, Brotzusätze und Desserts. Im Bereich der Pantry Foods bietet Hormel Foods eine Auswahl an haltbaren Lebensmitteln, darunter Konserven, Suppen und Fertiggerichte. Im Segment der Nutritional Products konzentriert sich das Unternehmen auf spezialisierte Nahrungsmittel, die auf die Bedürfnisse von Sportlern, Senioren und Menschen mit besonderen Ernährungsanforderungen ausgerichtet sind. Im Food Service bietet Hormel Foods Produkte und Lösungen für die Gastronomie und den Großverbrauchermarkt. Dies umfasst ein Sortiment an Produkten, die speziell für den Einsatz in Restaurants, Kantinen und anderen Gastronomiebetrieben entwickelt wurden.

Comeback zu erwarten

Zwischen 2018 und 2025 verzeichnete man einen rückläufigen Gewinn. Von damals 1,86 Dollar pro Aktie sank dieser auf nunmehr 1,36 Dollar. Der operative Cashflow ging von 2,28 auf 1,80 Dollar je Anteilsschein zurück. Die Netto-Marge reduzierte sich von über 10 Prozent in 2018 auf 6,5 Prozent. Damit ist auch die Kurskorrektur der Aktie zu erklären. Inzwischen ist die Aktie an der Börse mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 19 deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 23,9 gelegen ist. Das ist die günstigste Bewertung der letzten sieben Jahre!

Die Zukunftsperspektiven geben Grund zur Annahme, dass der Aktienkurs wieder anspringen und seine bisherige Erfolgsstory fortsetzen wird. Von 11 US-Cent im Jahr 1968 stieg der Aktienkurs in der Spitze auf mehr als 55 Dollar. Bis 2027 erwartet das Unternehmen einen operativen Cashflow von 1,93 Dollar und einen Gewinn von 1,93 Dollar, sowie eine Netto-Marge von 8,61 Prozent je Aktie.

Massive Unterstützung erreicht

Zugegeben: Der Kursverlauf seit 2022 ist alles andere als erbaulich. Nach einer gigantischen Kurs-Party ab 2010, in der sich der Aktienkurs von 8 US-Dollar auf 55 Dollar hinauf geschraubt hatte, folgte die Katerstimmung.

Bei 27-30 Dollar befindet sich eine massive Horizontal-Unterstützung. Diese wurde in den hinter uns liegenden Monaten immer wieder getestet und stoppte vorerst den Abwärtstrend. Ein positives Chart-Signal wird generiert, wenn die Aktie über 32,10 Dollar ausbrechen kann. Das würde zunächst Potenzial bis in die Zone von 40-44 Dollar freisetzen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Das Unternehmen hatte ab 2018 rückläufige Gewinne zu verzeichnen. Dies ist jedoch ganz normal, wenn man sich bewusst macht, dass der Gewinn von 0,41 Dollar in 2004 bis 2018 mehr als vervierfacht worden war. Nun kommen zwei positive Faktoren zusammen: die geplante Rückkehr in die Wachstumsspur und das Erreichen der Support-Zone. Entsprechend ergibt sich für uns ganz klar eine mittel- bis langfristig attraktive Trading-Chance für die wir ein passendes Produkt ausgesucht haben.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Hormel Foods

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 22,661 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 28,29 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,41. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PE0FGJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 40-44 und 55 USD

Unterstützungen: 27-32 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Hormel Foods

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.