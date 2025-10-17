Trading-Chance CSX: Tenbagger

Was macht CSX?

CSX Corporation ist in der Transportindustrie tätig. Der Schwerpunkt von CSX liegt im Bereich des Eisenbahntransports. Das Unternehmen betreibt eines der größten Schienennetze in Nordamerika und bietet Dienstleistungen im Schienengüterverkehr an. Zu den Transportgütern gehören unter anderem Industrieprodukte, Agrargüter, Kohle und Konsumgüter. Darüber hinaus bietet CSX intermodale Transportdienstleistungen an, bei denen Güter in einem durchgehenden Transportprozess durch verschiedene Verkehrsträger wie Schiffe, Züge und Lastkraftwagen befördert werden. Diese intermodalen Lösungen ermöglichen eine effiziente Verknüpfung von Langstreckentransporten auf der Schiene mit der Flexibilität des Lkw-Transports auf kurzen Strecken. CSX setzt auch auf Logistics Services, die das Angebot an Transportlösungen ergänzen. Diese Dienstleistungen umfassen unter anderem die Planung und Koordination von Transportketten, Lagerhaltung und Distribution. Kundenspezifische Logistiklösungen sollen den Warenfluss optimieren und die Lieferketten der Kunden effizienter gestalten.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt. CSX hat inzwischen bereits 23 Jahre in Folge die Dividende erhöht und avanciert damit seinerseits zu einem Dividenden-Aristokraten. Angesichts der positiven Wachstumsaussichten halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass man auch in den kommenden zwei Jahren die Ausschüttung an die Aktionäre gegenüber dem jeweils vorherigen Jahr steigern können wird. Und damit würde die Aktie zum Kreis der Dividenden-Aristokraten gehören.

Top fundamentale Kennziffern

Seit 2015 konnte das Unternehmen seinen Gewinn von ehemals 0,67 auf 1,63 US-Dollar deutlich verbessern. Bis 2027 erwartet man eine weitere Steigerung auf 2,11 Dollar je Anteilsschein. Der Operative Cashflow wurde in den vergangenen 10 Jahren von 1,14 auf 2,66 Dollar ausgebaut und soll bis 2028 bei 3,67 Dollar je Aktie liegen. Das Unternehmen wächst jedoch nicht nur dynamisch, sondern hat mit 21,91 Prozent auch eine außergewöhnlich hohe Netto-Marge. Mit einem gegenwärtigen KGV von 22 liegt die derzeitige Börsenbewertung dabei nur etwas über dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 18,2 gelegen ist.

Unglaubliche Dynamik

Als die Aktie 1980 das Licht der Börsenwelt erblickte wurde sie auf Pennystock-Niveau gehandelt. Seitdem konnte sich der Kus bereits vervielfachen. Der Aufwärtstrend (rot) ist stabil und hat seine Leitplanken derzeit bei 27 Dollar auf der Unterseite, sowie bei 46 Dollar als obere Trendbegrenzung. Horizontale Unterstützungen lassen sich für die Marken von 25,80 und 26,22 Dollar ausmachen. Dem gegenüber stehen horizontale Widerstände bei 37,10 Dollar, 38,63 und 40,12 US-Dollar. Nach einer beeindruckenden Rallye seit 2009 konsolidierte der Kurs anschließend ab Frühjahr 2022 in einer breiten Range (siehe die genannten Widerstands- und Unterstützungsmarken) seitwärts. Doch selbst hierbei ist die Dynamik der Aktie unglaublich hoch.

Wenn mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch die nächste Trendphase eingeläutet wird, sind aus technischer Sicht weitere Etappenziele bei 55 und 70 US-Dollar wahrscheinlich. Erst ein Unterschreiten der 25-Dollar-Marke würde das bullishe Szenario negieren.

Fazit:

Bei der extrem stabilen Geschäftsentwicklung, selbst in Krisenzeiten, und bei einem derart positiven Ausblick, haben wir keine Zweifel, dass die Dividende auch in den kommenden beiden Jahren abermals erhöht wird. Damit würde CSX zum Dividenden-Aristokraten aufsteigen – ein absolutes Gütesiegel! Das dynamische Wachstum findet auch im Chart Ausdruck. Wir haben für Sie ein geeignetes Produkt ausgesucht, um an einer potenziell positiven künftigen Aktienkurs-Entwicklung teilhaben zu können. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf CSX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 22,383 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 35,99 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,40. Das Produkt hat eine eine unbegrenzte Laufzeit. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Wir wählen die Basis bzw. bei K.O.-Produkten bekanntlich stets so, dass wir so wenig Kapital wie möglich binden müssen, gleichzeitig die bestmögliche Hebelwirkung haben und den notwendigen Rahmen für den Trade einhalten. Die WKN lautet PC7G6N.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 40,12 USD

Unterstützungen: 25,80 und 26,22 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf CSX

Basiswert CSX WKN PC7G6N ISIN DE000PC7G6N5 Basispreis 22,383 USD K.O.-Schwelle 22,383 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

