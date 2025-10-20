Rheinmetall, Apple & ein Chart-Leckerbissen im Fokus
In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: TKMS, Siltronic, Hannover Rück, Rheinmetall, Eli Lilly, American Express, Home Depot, Coca Cola, Regions Financial, Deere, Apple und Perimeter Solutions.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Apple: iPhone 17 treibt neue Fantasie
Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen – was steckt hinter dem Comeback des iPhone-Geschäfts, und wie sehen Analysten die Aktie jetzt?
Rheinmetall: Milliardenauftrag für „Schakal“
Neue Großbestellung für den deutsch-niederländischen Schützenpanzer sichert prall gefüllte Auftragsbücher – wie stark profitiert Rheinmetall davon wirklich?
Ein unbekanntes Chart-Highlight
Diese Aktie baut leise Stärke auf – ein solides Setup gepaart mit steigendem Interesse institutioneller Anleger? Um welche Aktie es sich handelt, erfahrt ihr in der Sendung
