Rheinmetall, Apple & ein Chart-Leckerbissen im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Apple: iPhone 17 treibt neue Fantasie

Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen – was steckt hinter dem Comeback des iPhone-Geschäfts, und wie sehen Analysten die Aktie jetzt?

Rheinmetall: Milliardenauftrag für „Schakal“

Neue Großbestellung für den deutsch-niederländischen Schützenpanzer sichert prall gefüllte Auftragsbücher – wie stark profitiert Rheinmetall davon wirklich?

Ein unbekanntes Chart-Highlight

Diese Aktie baut leise Stärke auf – ein solides Setup gepaart mit steigendem Interesse institutioneller Anleger? Um welche Aktie es sich handelt, erfahrt ihr in der Sendung