Märkte heute

Rheinmetall, Apple & ein Chart-Leckerbissen im Fokus

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: TKMS, Siltronic, Hannover Rück, Rheinmetall, Eli Lilly, American Express, Home Depot, Coca Cola, Regions Financial, Deere, Apple und Perimeter Solutions.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Apple: iPhone 17 treibt neue Fantasie 

Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen – was steckt hinter dem Comeback des iPhone-Geschäfts, und wie sehen Analysten die Aktie jetzt?

Rheinmetall: Milliardenauftrag für „Schakal“ 

Neue Großbestellung für den deutsch-niederländischen Schützenpanzer sichert prall gefüllte Auftragsbücher – wie stark profitiert Rheinmetall davon wirklich?

Ein unbekanntes Chart-Highlight 

Diese Aktie baut leise Stärke auf – ein solides Setup gepaart mit steigendem Interesse institutioneller Anleger? Um welche Aktie es sich handelt, erfahrt ihr in der Sendung  

Alphabet A
Lufthansa
Meta
Coinbase
Salesforce
adidas
PepsiCo
Alphabet C
Zscaler
PVA TePla
Philip Morris
Interactive Brokers

