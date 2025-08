Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH 01.08.2025 / 10:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG ISIN: DE0005176309 Anlass der Studie: Eckdaten für GJ 2024/25 Empfehlung: Kaufen seit: 01.08.2025 Kursziel: 7,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: ./. Analyst: Thorsten Renner Weiter in der Erfolgsspur Die Wurmtal Beteiligungen AG schloss das Geschäftsjahr 2024/25 gemäß den jüngst publizierten Eckdaten erneut sehr erfolgreich ab. Vor allem die beiden Beteiligungen Kehmer Versicherungsmakler GmbH und Gondorf Assekuranzmakler GmbH entwickelten sich äußerst erfreulich. Aber auch das Engagement beim Fonds CS Euroreal kann den Aktionären Freude bereiten. Darüber hinaus bedeutet der angekündigte Dividendenvorschlag von 0,75 Euro einen riesigen Schritt gegenüber dem Vorjahresniveau von 0,35 Euro. Damit soll nahezu der gesamte Bilanzgewinn ausgeschüttet werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Vorstand kein weiteres geeignetes Übernahmeziel sieht. Denn Kaufkandidaten bei Versicherungsmaklern sind am Markt weiterhin begehrt, die zu zahlenden Gewinnmultiples entsprechend hoch. Dies ist vor allem auch im Hinblick auf die deutlich größere, zuletzt mit 1,6 Mio. Euro bilanzierte Tochtergesellschaft Kehmer Versicherungsmakler GmbH interessant, da hier hohe stille Reserven vorhanden sein dürften. Daher könnten die Großaktionäre perspektivisch auch über eine Hebung dieser stillen Reserven durch einen Verkauf nachdenken. Seit unserem letzten Research im vergangenen Jahr hat die Notierung der Wurmtal-Aktie um knapp 8 Prozent zugelegt. Zudem konnten die Anteilseigner noch eine Dividende von 0,35 Euro vereinnahmen. Auf dem aktuellen Kursniveau bietet das Papier bei Ansatz der vorgeschlagenen Ausschüttung eine äußerst attraktive Dividendenrendite von 12,3 Prozent. Aber auch auf Basis der von uns für das laufende Geschäftsjahr erwarteten geringeren Dividende ergibt sich immer noch eine starke Ausschüttungsrendite von 7,4 Prozent. Angesichts der hervorragenden Entwicklung und der weiterhin positiven Aussichten heben wir unser Kursziel für den Anteilsschein der Wurmtal Beteiligungen AG auf 7,50 Euro an. Auf dieser Basis bekräftigen wir unsere Empfehlung, die Aktie zu "Kaufen". Allerdings sind die Umsätze des im Freiverkehr Hamburg gehandelten Titels unverändert überschaubar. Für Nebenwerte-Spezialisten ist das Papier jedoch eine sehr attraktive Depotbeimischung. Angesichts des geringen Handelsvolumens sollten Aufträge immer mit einem Limit versehen werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=89e573a51d6f5fbdc103d0c612210237 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2178384 01.08.2025 CET/CEST °