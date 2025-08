Marathon Des Sables gibt Jordanien für das fünfte Jahr in Folge als Austragungsort für 2025 bekannt

EQS-Media / 04.08.2025 / 10:02 CET/CEST



Sport, Kultur und Gastfreundschaft bilden das Fundament eines globalen Events, das Jordanien erneut zur internationalen Bühne für Ausdauer, Entdeckungslust und Zusammenhalt macht.

Amman – In einer wichtigen Ankündigung für den jordanischen Tourismussektor hielten die Ministerin für Tourismus und Altertümer, Lina Annab, und die Geschäftsführerin des Global Marathon Des Sables (MDS), Cyrilie Gauthier, eine Pressekonferenz in Amman ab, um die fünfte internationale Austragung des Marathon des Sables offiziell bekannt zu geben, die vom 1. bis 8. November 2025 in Wadi Rum stattfinden soll.

Der vom Jordan Tourism Board (JTB) sowie von Experience Jordan Adventures organisierte Wüsten-Ultramarathon zählt zu den härtesten Laufwettbewerben der Welt und zieht rund 650 Läufer aus der gesamten Europäischen Union und darüber hinaus an. Das Wachstum dieses globalen Events in Jordanien zeugt von der idealen Lage des Landes, wobei die diesjährige Ausrichtung voraussichtlich die bisher größte sein wird.

Ministerin Annab erklärte: „Die Ausrichtung des Marathon des Sables in Jordanien zum fünften Mal in Folge festigt die Position unseres Landes als Premium-Reiseziel für Abenteuerreisen. Jordanien hat in den letzten zehn Jahren bedeutende Fortschritte bei der Gestaltung des Abenteuertourismus gemacht und in Trails, Infrastruktur und authentische Erfahrungen investiert, die Besucher mit unserer Natur, Kultur und unserem Erbe verbinden. Vom weltberühmten Jordan Trail, der sich über mehr als 650 Kilometer durch abwechslungsreiche Landschaften und Orte schlängelt, bis hin zu diesem legendären Rennen vor der atemberaubenden Kulisse des Wadi Rum – Jordanien unterstreicht einmal mehr die Vielfalt seiner Outdoor-Angebote.

Zum Abschluss bedankte sich Ministerin Annab „bei den Organisatoren und den hervorragenden Läufern aus aller Welt, die am Marathon des Sables teilnehmen“. Wir freuen uns darauf, sie im November bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei dieser außergewöhnlichen Erfahrung.“

Der CEO von MDS erklärte: „Der MDS Jordanien ist zum Kronjuwel unserer globalen Serie geworden. Die beeindruckenden Landschaften, die beispiellose Gastfreundschaft und die emotionale Verbundenheit, die zu Läufern aus aller Welt aufgebaut wird, haben neue Maßstäbe für Abenteuerrennen gesetzt. Aber das ist erst der Anfang. Wir sind davon überzeugt, dass dies das richtige Land für Wachstum, Innovation und die Entwicklung einer langfristigen Vision ist, in der Sport, Kultur und Tourismus auf beeindruckende Weise miteinander verschmelzen. Jordanien verfügt über alle Voraussetzungen, um sich zu einem globalen Zentrum für unsere Marathon-Events zu entwickeln, und wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein.“

Der Geschäftsführer des Jordan Tourism Board, Dr. Abdelrazzak Arabiyat, merkte an: „Das Jordan Tourism Board ist stolz darauf, Weltklasse-Veranstaltungen wie den Marathon des Sables zu unterstützen. Diese Veranstaltung präsentiert nicht nur die atemberaubenden Landschaften Jordaniens, sondern spiegelt auch unsere kontinuierlichen Bemühungen wider, das Königreich als führendes Reiseziel für Abenteuertourismus zu positionieren. Mit solchen Events laden wir verantwortungsbewusste Reisende ein, die auf der Suche nach authentischer Natur, Kultur und Geschichte sind. Diese Events lassen Besucher die wahre Seele Jordaniens und den Reichtum entdecken, der unser Land so einzigartig macht.“

Ayman Abd-AlKareem, CEO von Experience Jordan Adventures, sagte zu diesem Anlass: „Als offizieller lokaler Partner ist Experience Jordan Adventures stolz darauf, dieses legendäre Rennen, das Hunderte von internationalen Läufern zu einem Fest der Ausdauer, Gemeinschaft und Entdeckung zusammenbringt, weiterhin ausrichten zu dürfen.“ Er betonte das Engagement des Teams für Nachhaltigkeit und partnerschaftliche Kooperation in Wadi Rum und bedankte sich für die kontinuierliche Unterstützung durch das Tourismusministerium, die Sonderwirtschaftszone Aqaba (ASEZA) und das Jordan Tourism Board bei der Stärkung Jordaniens als führendes Reiseziel für Abenteuerreisen.

Als Austragungsort des Marathon des Sables markiert Jordanien einen Meilenstein in seiner Entwicklung zu einem führenden Reiseziel für internationalen Sport- und Abenteuertourismus. Es ist mehr als nur ein Rennen – es ist ein transformatives Erlebnis, das Ausdauer, Kultur und Entdeckungslust vor der atemberaubenden Kulisse der Wüstenlandschaft von Wadi Rum vereint. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an Abenteuerreisen positioniert der MDS Jordanien das Land an der Spitze dieses wachsenden Sektors, zieht hochkarätige internationale Besucher an und untermauert die nationale Tourismusstrategie, indem er Jordaniens natürliche Schönheit, sein kulturelles Erbe und seine Gastfreundschaft auf der Weltbühne präsentiert.

