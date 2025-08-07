Werbung ausblenden
Quartalszahlen

Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo ziehen um 7,9 Prozent an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Die Aktien von Eli Lilly sind am Donnerstag nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron vorbörslich auf Talfahrt gegangen. Sie büßten 14 Prozent auf 641 US-Dollar ein, während in Kopenhagen die Aktien von Novo Nordisk einen Sprung um 12,2 Prozent auf 325 dänische Kronen nach oben machten. Im deutschen Handel belief sich das Plus der Novo-Aktien zuletzt auf 7,9 Prozent.

Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall. Patienten verloren laut der sich im Spätstadium befindlichen Studie im Schnitt rund 11 Prozent ihres Körpergewichts, also etwa 12,5 Kilo.

Wegovy-Anwender hatten in den Zulassungsstudien etwa 14 bis 15 Prozent ihres Gewichts verloren und damit etwas weniger als diejenigen, die Eli Lillys Konkurrenzprodukt Zepbound - das gespritzt wird - erhalten hatten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eli Lilly and Company
Novo Nordisk
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

SDax-Wert
Schott Pharma setzen Abwärtstrend nach Zahlen fort05. Aug. · dpa-AFX
Schott Pharma setzen Abwärtstrend nach Zahlen fort
Pharma- und Chemiekonzern
Bayer-Aktie stemmt sich gegen schwachen Dax - Quartalszahlen kommen gut an01. Aug. · dpa-AFX
Bayer-Aktie stemmt sich gegen schwachen Dax - Quartalszahlen kommen gut an
Wall Street
Techs zurück auf Erholungspfad - Apple vornegestern, 22:30 Uhr · dpa-AFX
Techs zurück auf Erholungspfad - Apple vorne
JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken einheute, 08:59 Uhr · dpa-AFX
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken ein
Aktie verliert knapp zehn Prozent
Träge Geschäfte mit Nivea belasten Beiersdorf schwergestern, 09:49 Uhr · dpa-AFX
Träge Geschäfte mit Nivea belasten Beiersdorf schwer
Weitere Artikel
Werbung ausblenden