Allianz und Rheinmetall im Fokus – DAX tastet sich vor
Mit einem Hauch von Zuversicht startet der deutsche Aktienmarkt in den Tag: Der DAX zeigt sich am Donnerstagmorgen leicht im Plus, bleibt dabei aber richtungslos. Auch die US-Indizes präsentieren sich in den frühen Indikationen verhalten – ein Marktbild, das von abwartender Haltung und vorsichtiger Risikobereitschaft geprägt ist.
Makroökonomischer Überblick:
Die deutsche Außenhandelsbilanz bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ausschlaggebend dafür sind vor allem deutlich gestiegene Importe, die den Überschuss spürbar schmälerten. Die Exporte hingegen verzeichneten ein solides Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat – ein Lichtblick in einem insgesamt herausfordernden Umfeld. Die Zahlen spiegeln die zunehmenden Spannungen im globalen Handel und die strukturellen Belastungen für die deutsche Exportwirtschaft wider.
Spannung verspricht auch der Nachmittag: Die Bank of England veröffentlicht ihre Zinsentscheidung. Erwartet wird eine Senkung von 4,25 auf 4,00 Prozent – ein Schritt, der angesichts der jüngsten Konjunktursignale als geldpolitische Lockerung interpretiert werden könnte und auch für die europäischen Märkte von Bedeutung ist.
Aktien im Fokus:
Rheinmetall bleibt auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 24 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte um 18 Prozent zu. Besonders das Munitionsgeschäft glänzte mit einem Rekordumsatz. Konzernchef Papperger sieht das Unternehmen auf dem Weg zum globalen Rüstungschampion und kündigt die Eröffnung der größten Munitionsfabrik Europas an. Trotz der starken Zahlen zeigt sich die Aktie zum Handelsstart schwächer. Hintergrund könnten neue Friedenssignale im Ukraine-Konflikt sein, die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlassen.
Allianz hingegen sorgt für positive Impulse. Die Aktie reagierte vorbörslich freundlich auf die heute veröffentlichten Quartalszahlen. Der Versicherer überraschte mit einem operativen Gewinn von 4,4 Milliarden Euro im zweiten Quartal – ein Plus von zwölf Prozent und deutlich über den Erwartungen. Geringere Katastrophenschäden und ein starkes Schaden-Unfall-Geschäft trugen maßgeblich zum Rekordhalbjahr bei. Mit einem Halbjahresgewinn von 8,6 Milliarden Euro sieht sich der Konzern auf gutem Weg, das Jahresziel von bis zu 17 Milliarden Euro zu erreichen.
