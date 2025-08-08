Werbung ausblenden
Medienbericht

Tesla-Chef Musk löst Supercomputer-Team Dojo auf

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätBatterien
Quelle: Rokas Tenys/Shutterstock.com

(Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk löst einem Medienbericht zufolge das für den Supercomputer Dojo zuständige Team auf.

Der Leiter des Teams, Peter Bannon, verlasse das Unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit dem Supercomputer sollten riesige Daten- und Videomengen von Tesla-Fahrzeugen verarbeitet werden, um die Software des Autobauers für autonomes Fahren zu trainieren. Die verbleibenden Mitarbeiter des Dojo-Teams würden auf andere Rechenzentrums- und Computerprojekte innerhalb von Tesla verteilt, hieß es in dem Bericht weiter. Demnach waren zuvor bereits rund 20 Mitarbeiter des Teams zum neugegründeten Unternehmen DensityAI abgewandert. Eine Stellungnahme von Tesla lag zunächst nicht vor.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla
Team
TEAM PLC
T
Team
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Konzern
US-Geschworene geben Tesla Mitschuld an Autopilot-Unfall01. Aug. · dpa-AFX
US-Geschworene geben Tesla Mitschuld an Autopilot-Unfall
Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin
Rheinmetall verfehlt Erwartungengestern, 08:03 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall verfehlt Erwartungen
Quartalszahlen
Rheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen eingestern, 15:28 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen ein
onvista Mahlzeit 05.08.2025
Axon liefert, Mercadolibre kämpft, Hims überrascht – was jetzt tun?05. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit
Schaeffler arbeitet an Einstieg in Rüstungsindustrie06. Aug. · dpa-AFX
Schaeffler arbeitet an Einstieg in Rüstungsindustrie
Weitere Artikel
Werbung ausblenden