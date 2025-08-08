EQS-News: Eckert & Ziegler: Erneute Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Eckert & Ziegler: Erneute Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025



08.08.2025 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2. Quartal 2025:

Umsatz: 80,6 Mio. € (VJ: 77,8 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 19,2 Mio. € (VJ: 17,5 Mio. €)

Nettogewinn: 11,7 Mio. € (VJ: 9,5 Mio. €)

1. Halbjahr 2025:

Umsatz: 148,8 Mio. € (VJ: 145,4 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 35,4 Mio. € (VJ: 32,5 Mio. €)

Nettogewinn: 21,4 Mio. € (VJ: 18,0 Mio. €)

Jahresprognose 2025:

Umsatz von rund 320 Mio. € (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von rund 78 Mio. € (bestätigt)

Berlin, 8. August 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% auf 148,8 Mio. € leicht erhöhen. Das bereinigte EBIT der Gruppe stieg um 9% auf 35,4 Mio. €. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen) legte um 19% zu und erreichte 21,4 Mio. € oder 1,03 € pro Aktie.



Die Umsätze im Segment Medical lagen im ersten Halbjahr mit 80,5 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres (69,7 Mio. €). Nach wie vor bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen der wichtigste Umsatzbringer. Das Segment Isotope Products erzielte mit 68,3 Mio. € einen um 7,4 Mio. € oder etwa 10% niedrigeren externen Umsatz als im ersten Halbjahr 2024. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergaben sich sowohl saisonale Verschiebungen als auch andere Zusammensetzungen der Produktgruppen.



Für das laufende Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine am 27. März 2025 veröffentlichte Gewinnprognose mit einem Umsatz von rund 320 Mio. € und einem bereinigtem EBIT von rund 78 Mio. €.



Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier: https://www.ezag.com/Q22025de



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

08.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2181078 08.08.2025 CET/CEST