onvista Mahlzeit

Munich Re, The Trade Desk & TSMC – Märkte zwischen Rekorden und Rückschlägen

onvista · Uhr

Munich Re – Rekordzahlen mit Haken

Der Rückversicherer überrascht mit starken Gewinnen – und sorgt dennoch für Gesprächsstoff. Was steckt hinter der scheinbar makellosen Bilanz?

The Trade Desk – Sturzflug nach den Zahlen

Ein Quartalsbericht, der auf den ersten Blick solide wirkt, schickt die Aktie trotzdem in den Keller. Warum reagieren Anleger so heftig?

TSMC – Rekordumsätze ohne Zollbremsen

Der Chipriese liefert beeindruckende Wachstumsraten und bleibt von Handelszöllen verschont. Gibt es überhaupt Konkurrenz für dieses Unternehmen?

