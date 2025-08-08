onvista Mahlzeit
Munich Re, The Trade Desk & TSMC – Märkte zwischen Rekorden und Rückschlägen
Munich Re – Rekordzahlen mit Haken
Der Rückversicherer überrascht mit starken Gewinnen – und sorgt dennoch für Gesprächsstoff. Was steckt hinter der scheinbar makellosen Bilanz?
The Trade Desk – Sturzflug nach den Zahlen
Ein Quartalsbericht, der auf den ersten Blick solide wirkt, schickt die Aktie trotzdem in den Keller. Warum reagieren Anleger so heftig?
TSMC – Rekordumsätze ohne Zollbremsen
Der Chipriese liefert beeindruckende Wachstumsraten und bleibt von Handelszöllen verschont. Gibt es überhaupt Konkurrenz für dieses Unternehmen?
