15% der China-Umsätze für Export-Genehmigung | AMD und NVIDIA im Fokus.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Der Montag beginnt mit einer leicht freundlichen Tendenz, und ohne nennenswerte Neuigkeiten. Die Citigroup hebt die Jahresendziele auf 6600 Punkte für den S&P 500 an. Ansonsten werden sich die Blicke diese Woche vor allem auf die Verbraucher- und Erzeugerpreise fokussieren, wie auch auf das Verbrauchervertrauen und die Einzelhandelsumsätze, die im weiteren Wochenverlauf gemeldet werden. Nach der scharfen Umsatz- und Ertragswarnung von C3.AI sehen wir dort einen 30% Kurseinbruch. Wie dem auch sei, ist das Unternehmen keine Messlatte für andere KI- Player und dürfte ignoriert werden. Berichten zur Folge müssen AMD und NVIDIA für die Genehmigung KI-Chips an China verkaufen zu dürfen, 15% der mit dem Land generierten Umsätze an Washington abtreten. Gleichzeitig warnen staatliche Medien in China, dass der H20-Chip weder sicher, noch besonders fortschrittlich sei.



00:00 Intro

00:26 Überblick | C3.AI

01:38 Meldungen: AMD & Nvidia | Intel | Open AI

04:53 Monatsumfrage BofA: Stimmung aufgehellt

09:01 Most crowded trade

13:21 Wochenausblick | Zinssenkung im September wahrscheinlich

16:25 Zoll-Deadline für China | Rekord bei Aktienrückkäufen

18:28 Geopolitik: Treffen mit Ukraine

19:33 C3.AI | Fannie Mae | Freddie Mac

20:38 Analysten: Dell | Elf Beauty | Nike | Tradedesk u.a.