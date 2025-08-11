EQS-AFR: Brockhaus Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
11.08.2025 / 21:33 CET/CEST
Hiermit gibt die Brockhaus Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
http://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
http:////ir.brockhaus-technologies.com/en/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
