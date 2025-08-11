Werbung ausblenden

EQS-AFR: Brockhaus Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brockhaus Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Brockhaus Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.08.2025 / 21:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Brockhaus Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http:////ir.brockhaus-technologies.com/en/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.brockhaus-technologies.com/
Brockhaus Technologies
