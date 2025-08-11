UnitedHealth - langfristige Chance?

Die UnitedHealth Group ist der größte US-Gesundheitskonzern und kombiniert Krankenversicherung (UnitedHealthcare) mit Gesundheitsdienstleistungen (Optum).Das Unternehmen versichert über 50 Mio. Menschen, betreibt Arztpraxen, Apotheken- und Datenanalysedienste und ist führend im Bereich Value-Based Care. Mit starker Marktstellung, hoher Diversifikation und stetigem Mitgliederwachstum gilt UnitedHealth als zentraler Player im wachsenden US-Healthcare-Markt.

