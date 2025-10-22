Aktienanalyse 22.10.2025
RTX: Starkes Quartal, starke Story - Was hinter dem Boom steckt
onvista · Uhr
RTX hat im dritten Quartal abgeliefert - und zwar deutlich stärker, als viele erwartet hatten. Umsatz, Gewinn, Auftragslage: alles auf Rekordniveau.
Doch was treibt die Zahlen wirklich an und wie nachhaltig ist das Wachstum in der Luftfahrt- und Verteidigungssparte?
Martin Goersch schaut sich die Details an: Welche Segmente glänzen, wo liegen die Risiken, und ob sich der aktuelle Aufschwung in der Aktie fortsetzen könnte.
