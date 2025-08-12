AKTIEN IM FOKUS 2: Hannover Rück nach Zahlen schwach - Munich Re geben mit nach

(Neu: mehr Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers auf ein Tief seit Anfang April geschickt. Nach Verlusten in der vergangenen Woche, als Konkurrentin Munich Re Preisrückgänge bei erneuerten Verträgen bekannt gab und damit auch die Branche belastete, ging es nun noch etwas weiter abwärts.

Am späteren Vormittag verlor das Papier als schwächster Wert im kaum veränderten Dax 2,5 Prozent auf 259,00 Euro. Munich Re verloren im Gefolge weitere 1,4 Prozent auf 559,00 Euro.

JPMorgan-Analyst Kamran Hossain hob die bestätigten Jahresziele positiv hervor. Er bemängelte aber etwas das operative Ergebnis (Ebit) des zweiten Quartals, das 5 Prozent unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe.

Das Rückversicherungsgeschäft im Bereich Schaden und Unfall (P&C) ist laut Hossain weitgehend wie erwartet ausgefallen. Die Großschäden dort hätten unter dem Budget gelegen, sie seien aber mit 211 Millionen Euro deutlich höher als von ihm beziffert ausgefallen. Die Sparte Leben & Krankenrückversicherung (L&H) indes habe die Erwartungen verfehlt, schrieb er. Und laut Analyst Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies ist dies obendrein "nicht das erste Mal" der Fall gewesen.

Hauptgrund für das Verfehlen der Ebit-Erwartung seien die Kapitalerträge wegen realisierter Verluste in Höhe von 76 Millionen Euro im zweiten Quartal gewesen, erklärte Analyst Mandeep Jagpal von der kanadischen Bank RBC. Obendrein habe die Wechselkursentwicklung die meisten Sparten belastet. Der Bereich L&H sei außerdem durch eine weitere Schadenkomponente im chinesischen Geschäft mit Krankenrückversicherungen beeinträchtigt worden.

Selbst nach dem Kursrückgang der Hannover-Re-Aktie infolge der Neuigkeiten von Munich Re am vergangenen Freitag sind die aktuell weiteren Kursverluste für den RBC-Experten Jagpal nicht überraschend, da die Titel im Vergleich mit anderen Branchenwerten immer noch mit einer 30-prozentigen Prämie gehandelt würden./ck/tih/mis

