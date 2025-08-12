Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs mit US-Kooperation

Bayer will sein Medikamentenangebot gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs mit einem kleineren Milliardendeal stärken. Mit Kumquat Biosciences sei eine exklusive weltweite Lizenz und die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung eines sogenannten Kras-G12D-Inhibitors vereinbart worden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Dabei könne das US-Unternehmen bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) erhalten, einschließlich Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie zusätzlicher Umsatzbeteiligungen.

Kumquat erhielt den Angaben zufolge im Juli die Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels für seinen Kras-G12D-Inhibitor. Diese soll gegen Krebsarten eingesetzt werden, die auf Kras-G12D zurückgehen - eine spezifische Mutation des Kras-Gens.