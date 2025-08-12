Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG 12.08.2025 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: GBC Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Prognose nach überzeugendem Halbjahr bestätigt; Girokonto eingeführt, Sonderprüfung beendet Im ersten Halbjahr 2025 konnte die UmweltBank AG ihr Zinsergebnis signifikant um 61,2 % auf 28,82 Mio. EUR (VJ: 17,88 Mio. EUR) steigern. Diese Entwicklung, die sich bereits im ersten Quartal 2025 abgezeichnet hatte, ist eine Folge der Fokussierung auf den Ausbau des Einlagengeschäftes. Dieses kann fristenkongruent bei der EZB mit einer Zinsmarge von 100 bis 120 Basispunkten risikofrei angelegt werden. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 führten die intensivierten Marketingmaßnahmen, die mittlerweile umgesetzte Digitalisierung sowie die Einführung attraktiver Produkte zu einem Anstieg der Privatkundeneinlagen in Höhe von 140 Mio. EUR. Beim Kreditgeschäft, der zweiten Säule des Finanzergebnisses, ist die UmweltBank AG aufgrund der vorherrschenden Eigenkapitalrestriktionen zuletzt selektiv vorgegangen, was zu einem Rückgang des ausstehenden Kreditvolumens auf 3,21 Mrd. EUR (31.12.24: 3,46 Mrd. EUR) geführt hat. Parallel zum Zinsergebnis lag das Finanzergebnis mit 13,87 Mio. EUR (VJ: 17,95 Mio. EUR) auf einem hohen Niveau. Während der Vorjahreswert durch den Verkauf von sechs Beteiligungen geprägt war, profitierte die UmweltBank AG im ersten Halbjahr 2025 von Gewinnausschüttungen aus dem Verkauf von Immobilien einer Tochtergesellschaft. Bis 2026 soll das Beteiligungsgeschäft, das zum 31.12.2024 einen bilanziellen Wert von 65,24 Mio. EUR hatte, veräußert werden. Das Provisions- und Handelsergebnis, die dritte Erlösgröße der UmweltBank AG, profitierte vom Vertriebserfolg bestehender und neuer Produkte und erhöhte sich dabei auf 3,66 Mio. EUR (VJ: 2,33 Mio. EUR). Insbesondere die Investitionen in die IT als Grundlage für die Fortsetzung der Transformation und Digitalisierung haben die operativen Kosten auf 35,33 Mio. EUR (VJ: 29,37 Mio. EUR) ansteigen lassen. Darüber hinaus stiegen die Risikozuwendungen für Kundenkredite auf 4,01 Mio. EUR (VJ: 0,09 Mio. EUR), sodass das Vorsteuerergebnis des ersten Halbjahres 2025 mit 6,69 Mio. EUR (VJ: 8,73 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert liegt. Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat das Management der UmweltBank die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Demnach wird ein Vorsteuerergebnis zwischen 5 Mio. EUR und 10 Mio. EUR erwartet. Für das zweite Halbjahr wird zwar ein weiterer Anstieg des Zinsergebnisses

auf 60 Mio. EUR bis 65 Mio. EUR, des Finanzergebnisses auf 18 Mio. EUR bis 20 Mio.

EUR sowie des Provisions- und Handelsergebnisses auf 7 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR erwartet. Dem stehen jedoch weitere Risikozuwendungen in einer Bandbreite von 10 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR gegenüber. Besonders im Fokus steht dabei der erwartete Anstieg des Zinsergebnisses, der auf einer geplanten Ausweitung des Einlagengeschäfts basiert. Bis Ende 2025 soll dieses auf 4,3 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025, 3,5 Mrd. EUR) spürbar zulegen. Einen maßgeblichen Anteil daran soll das im Juni 2025 eingeführte Girokonto "UmweltGiro" haben, dem ein hohes Neukundenpotenzial zugesprochen wird. Erwähnenswert ist zudem die Beendigung der Tätigkeit des Bafin-Sonderbeauftragten. Zwar bleiben die Kapitalanforderungen zunächst bestehen, perspektivisch könnten diese aber reduziert werden, was sich positiv auf die Kreditvergabe auswirken dürfte. Analog zur Unternehmens-Guidance haben wir nur bei den 2025er Schätzungen Anpassungen vorgenommen. Die mittelfristigen Schätzungen behalten wir bei. Die Auswirkungen auf den ermittelten fairen Unternehmenswert sind vernachlässigbar und wir bestätigen das Kursziel von 10,40 EUR und das KAUFEN-Rating.