Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

12.08.2025 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         GBC Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  10,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Prognose nach überzeugendem Halbjahr bestätigt; Girokonto eingeführt,
Sonderprüfung beendet

Im ersten Halbjahr 2025 konnte die UmweltBank AG ihr Zinsergebnis
signifikant um 61,2 % auf 28,82 Mio. EUR (VJ: 17,88 Mio. EUR) steigern. Diese
Entwicklung, die sich bereits im ersten Quartal 2025 abgezeichnet hatte, ist
eine Folge der Fokussierung auf den Ausbau des Einlagengeschäftes. Dieses
kann fristenkongruent bei der EZB mit einer Zinsmarge von 100 bis 120
Basispunkten risikofrei angelegt werden. In den ersten sechs Monaten des
Jahres 2025 führten die intensivierten Marketingmaßnahmen, die mittlerweile
umgesetzte Digitalisierung sowie die Einführung attraktiver Produkte zu
einem Anstieg der Privatkundeneinlagen in Höhe von 140 Mio. EUR. Beim
Kreditgeschäft, der zweiten Säule des Finanzergebnisses, ist die UmweltBank
AG aufgrund der vorherrschenden Eigenkapitalrestriktionen zuletzt selektiv
vorgegangen, was zu einem Rückgang des ausstehenden Kreditvolumens auf 3,21
Mrd. EUR (31.12.24: 3,46 Mrd. EUR) geführt hat.

Parallel zum Zinsergebnis lag das Finanzergebnis mit 13,87 Mio. EUR (VJ: 17,95
Mio. EUR) auf einem hohen Niveau. Während der Vorjahreswert durch den Verkauf
von sechs Beteiligungen geprägt war, profitierte die UmweltBank AG im ersten
Halbjahr 2025 von Gewinnausschüttungen aus dem Verkauf von Immobilien einer
Tochtergesellschaft. Bis 2026 soll das Beteiligungsgeschäft, das zum
31.12.2024 einen bilanziellen Wert von 65,24 Mio. EUR hatte, veräußert werden.
Das Provisions- und Handelsergebnis, die dritte Erlösgröße der UmweltBank
AG, profitierte vom Vertriebserfolg bestehender und neuer Produkte und
erhöhte sich dabei auf 3,66 Mio. EUR (VJ: 2,33 Mio. EUR).

Insbesondere die Investitionen in die IT als Grundlage für die Fortsetzung
der Transformation und Digitalisierung haben die operativen Kosten auf 35,33
Mio. EUR (VJ: 29,37 Mio. EUR) ansteigen lassen. Darüber hinaus stiegen die
Risikozuwendungen für Kundenkredite auf 4,01 Mio. EUR (VJ: 0,09 Mio. EUR),
sodass das Vorsteuerergebnis des ersten Halbjahres 2025 mit 6,69 Mio. EUR (VJ:
8,73 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert liegt.

Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat das Management der
UmweltBank die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt.
Demnach wird ein Vorsteuerergebnis zwischen 5 Mio. EUR und 10 Mio. EUR erwartet.
Für das zweite Halbjahr wird zwar ein weiterer Anstieg des Zinsergebnisses

auf 60 Mio. EUR bis 65 Mio. EUR, des Finanzergebnisses auf 18 Mio. EUR bis 20 Mio.

EUR sowie des Provisions- und Handelsergebnisses auf 7 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR
erwartet. Dem stehen jedoch weitere Risikozuwendungen in einer Bandbreite
von 10 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR gegenüber.

Besonders im Fokus steht dabei der erwartete Anstieg des Zinsergebnisses,
der auf einer geplanten Ausweitung des Einlagengeschäfts basiert. Bis Ende
2025 soll dieses auf 4,3 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025, 3,5 Mrd. EUR) spürbar
zulegen. Einen maßgeblichen Anteil daran soll das im Juni 2025 eingeführte
Girokonto "UmweltGiro" haben, dem ein hohes Neukundenpotenzial zugesprochen
wird. Erwähnenswert ist zudem die Beendigung der Tätigkeit des
Bafin-Sonderbeauftragten. Zwar bleiben die Kapitalanforderungen zunächst
bestehen, perspektivisch könnten diese aber reduziert werden, was sich
positiv auf die Kreditvergabe auswirken dürfte.

Analog zur Unternehmens-Guidance haben wir nur bei den 2025er Schätzungen
Anpassungen vorgenommen. Die mittelfristigen Schätzungen behalten wir bei.
Die Auswirkungen auf den ermittelten fairen Unternehmenswert sind
vernachlässigbar und wir bestätigen das Kursziel von 10,40 EUR und das
KAUFEN-Rating.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=976786e91c04dd1568372d05df73080b

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 12.08.2025 (08:17 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.08.2025 (11:30Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2182766 12.08.2025 CET/CEST

