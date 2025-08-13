ANALYSE-FLASH: UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
