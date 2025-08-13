onvista Mahlzeit 13.08.2025
E.ON, Circle & CoreWeave – Energie, Krypto und KI im Quartalscheck
onvista · Uhr
E.ON – Milliarden für das Netz der Zukunft
Was steckt hinter den massiven Investitionen, der bestätigten Jahresprognose und dem digitalen Zwilling für das deutsche Stromnetz?
Circle – Starke Nachfrage nach USDC, aber Aktienangebot bremst
Wie passen überraschend gute Umsatzzahlen und die Aussicht auf starkes Stablecoin-Wachstum zu der nachbörslichen Kursschwäche?
CoreWeave – KI-Riese im Ausbau-Modus
Warum der Milliarden-Deal mit OpenAI und neue Datenzentren die Expansion vorantreiben – und was die Börse daran kritisch sieht.
