onvista Mahlzeit 13.08.2025

E.ON, Circle & CoreWeave – Energie, Krypto und KI im Quartalscheck

onvista · Uhr

E.ON – Milliarden für das Netz der Zukunft 

Was steckt hinter den massiven Investitionen, der bestätigten Jahresprognose und dem digitalen Zwilling für das deutsche Stromnetz?

Circle – Starke Nachfrage nach USDC, aber Aktienangebot bremst 

Wie passen überraschend gute Umsatzzahlen und die Aussicht auf starkes Stablecoin-Wachstum zu der nachbörslichen Kursschwäche?

CoreWeave – KI-Riese im Ausbau-Modus

Warum der Milliarden-Deal mit OpenAI und neue Datenzentren die Expansion vorantreiben – und was die Börse daran kritisch sieht. 

Perf. 1 Jahr
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON
Alphabet C
Sixt Vz
Sea Limited (ADR)
PVA TePla
LEG Immobilien
Sixt SE St
