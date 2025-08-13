E.ON – Milliarden für das Netz der Zukunft

Was steckt hinter den massiven Investitionen, der bestätigten Jahresprognose und dem digitalen Zwilling für das deutsche Stromnetz?

Circle – Starke Nachfrage nach USDC, aber Aktienangebot bremst

Wie passen überraschend gute Umsatzzahlen und die Aussicht auf starkes Stablecoin-Wachstum zu der nachbörslichen Kursschwäche?

CoreWeave – KI-Riese im Ausbau-Modus

Warum der Milliarden-Deal mit OpenAI und neue Datenzentren die Expansion vorantreiben – und was die Börse daran kritisch sieht.