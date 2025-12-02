Märkte heute
Bayer, Credo & MongoDB: Drei Stories, drei Rallys
onvista · Uhr
In der heutige Sendung geht es um: Airbus, Bayer, Interactive Brokers, Spotify, Amazon, Synopsys, Shopify, Accenture, Credo Technology und MongoDB.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Bayer - neue Dynamik im Rechtskomplex
Ein Signal aus Washington sorgt für frische Bewegung. Was bedeutet das für den laufenden Rechtsstreit von Bayer und warum könnte das Thema heute besonders spannend werden?
Credo Technology - Rekordzahlen im KI-Umfeld
Credo Technology liefert ein außergewöhnlich starkes Quartal. Was steckt hinter diesem Wachstum, und wie ordnen wir die Aussagen des Managements ein?
MongoDB - starkes Momentum in der neuen CEO-Ära
Ein klarer Ausblick, beschleunigtes Wachstum und ein CEO, der direkt Akzente setzt. Was erwartet uns im nächsten Quartal bei MongoDB?
