EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.08.2025 / 12:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 05. August 2025 bis einschließlich 13. August 2025 wurden insgesamt Stück 64.234 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 14. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 15. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs (€)
05.08.2025   360576,9939
06.08.2025    95583,1347
07.08.2025   119595,2437
08.08.202511.513564,3134
11.07.2025   100566,4500
12.08.202541.269556,9050
13.08.202510.778555,8849

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. Mai 2025 bis einschließlich 13. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.243.460 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).

München, 14. August 2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet:www.munichre.com
