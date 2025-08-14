Werbung ausblenden
Schwierige konjunkturelle Bedingungen

Lanxess senkt Gewinnausblick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der konjunkturelle Gegenwind auch durch die erratische US-Zollpolitik hat auch den Geschäftsausblick von Lanxess eingetrübt. Damit ist Lanxess ein weiterer Chemiekonzern, der den Ausblick senkt. "Aktuell ist keine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht", sagte Unternehmenschef Matthias Zachert am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des zweiten Quartals. Für 2025 rechnet er nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 520 und 580 Millionen Euro, nachdem bisher 600 bis 650 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die mittlere Analystenschätzung liegt eher am oberen Ende der Spanne. Im neuen Ausblick enthalten ist aber auch eine Belastung von 10 Millionen Euro durch Liefereinschränkungen eines Chlorlieferanten. In diesem Umfeld setzt Zachert weiter auf Einsparungen und eine Straffung des Produktionsnetzwerkes.

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12.08.2025 · 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt

Im abgelaufenen zweiten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Davon blieben 150 Millionen Euro als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig, was 17 Prozent weniger sind als vor einem Jahr. Bei den Rückgängen spielte neben dem tristen Geschäftsumfeld aber auch der Anfang April abgeschlossene Verkauf des Urethane-Systems-Geschäfts eine Rolle. Unter dem Strich vergrößerte sich der Nettoverlust von 16 auf 45 Millionen Euro./mis/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lanxess
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach12. Aug. · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
Medikamentenangebot
Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs mit US-Kooperation12. Aug. · dpa-AFX
Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs mit US-Kooperation
Gekapptes Gewinnziel bestätigt
Brenntag mit Gewinneinbruch im Quartalgestern, 11:58 Uhr · dpa-AFX
Brenntag mit Gewinneinbruch im Quartal
Kreuzfahrten und Hotels mit Rekorden
TUI hebt Gewinnprognose an12. Aug. · Reuters
TUI hebt Gewinnprognose an
Weitere Artikel
Werbung ausblenden