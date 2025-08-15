EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
15.08.2025 / 14:48 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm – 52. Zwischenmeldung

Walldorf, den 15.08.2025

Im Zeitraum vom 11.08.2025 bis einschließlich zum 13.08.2025 wurden insgesamt 643.911Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

DatumGesamtzahl der AktienTäglich gewichteter Durchschnittskurs (€)Aggregiertes Volumen (€)*
2025-08-1100,000,00
2025-08-12326.700234,1576.495.694,22
2025-08-13317.211237,2675.262.845,87
    
    
Total643.911235,71151.758.540,09

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 13.08.2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.683.802Stück.

SAP SE

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
